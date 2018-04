Marca à genoux devant Messi

En Espagne, la presse catalane se régale avec le titre de champion du FC Barcelone. « Il n’y a rien de mieux qu’un doublé » coupe-championnat juge le quotidien Sport. De quoi bomber le torse face au Real Madrid qui est toujours en course pour gagner la Ligue des Champions cette année une nouvelle fois. Mais le plus surprenant aujourd’hui est à voir dans la presse madrilène. Le journal Marca consacre sa Une à Lionel Messi, auteur d’un triplé hier, et s’adresse à la Pulga en s’inclinant. C’est « ta Liga » titre le quotidien sportif.

Wenger et le ’Fergie Time’

En Angleterre, les tabloïds ont pratiquement tous eux la même idée pour rebondir sur le choc Manchester United-Arsenal d’hier, remporté par les Mancuniens 2-1. Arsène Wenger a une nouvelle fois été battu dans le « Fergie Time », autrement dit dans les dernières secondes face à Manchester United, aux bons souvenirs de Sir Alex Ferguson. L’expression désormais célèbre à Old Trafford se retrouve à la Une de toute la presse anglaise. Un beau cadeau d’adieu pour Wenger de la part de Manchester.

Chelsea veut Bruno Fernandes

Et pour trouver une information mercato aujourd’hui, il faut regarder au Portugal, dans le journal A Bola. D’après les informations du quotidien portugais, « Chelsea veut Bruno Fernandes », le milieu de terrain très prometteur du Sporting CP. Âgé de 23 ans, Fernandes est déjà très courtisé. Puisqu’en plus des Blues, l’international portugais serait également dans le viseur de l’Atlético Madrid, Liverpool et Tottenham, toujours d’après le journal.