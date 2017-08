Coutinho devrait rester à Liverpool

Et si c’était la fin du feuilleton de ce mois d’août ? Annoncé comme le remplaçant numéro un de Neymar au FC Barcelone après son départ au PSG, Philippe Coutinho semble désormais plus proche de rester à Liverpool que de filer en Catalogne. Ce matin, outre-Manche, tous les journaux britanniques dans leur ensemble annoncent que le Brésilien va rester dans le club de la Mersey cet été et que Jürgen Klopp est prêt à le réintégrer à l’effectif des Reds. Le Mirror Sport se permettant notamment ce titre : « Bienvenue à la maison Philippe, tout est pardonné ». Seul le Sun Sport laisse encore un semblant de suspense sur ce dossier. Selon le journal, le FC Barcelone va faire une ultime offre de 148 millions d’euros à Liverpool pour son meneur de jeu. Mais, même en Catalogne, on semble résigné sur l’issue de ce dossier.

Le Real va blinder ses cadres

Et si au FC Barcelone ça va mal, au Real Madrid tout va pour le mieux. Ce matin, Marca se permet de chambrer les meilleurs ennemis des Merengues, à savoir le Barça. En une, on peut lire ce titre : « Eux aussi, ils restent ». Une manière de rappeler au monde du football que les doubles champions d’Europe en titre sont sur le point de faire prolonger Marcelo, Carjaval, Isco, Zinedine Zidane, Karim Benzema, Raphaël Varane ou encore Marco Asensio. Avec la clé pour chacun d’eux, le montant de leur clause libératoire largement revu à la hausse.

Chelsea tente le coup pour Jamie Vardy

Même auréolé de sa première victoire sur la pelouse de Tottenham ce week-end, Antonio Conte n’en a pas terminé avec ses demandes de renforts pour les dix jours à venir. Le technicien italien de Chelsea veut encore quelques joueurs de plus pour finaliser son effectif. Et ce matin, le Mirror Sport annonce que les Blues seraient désormais sur la piste menant à l’attaquant de Leicester, Jamie Vardy. Ils seraient même prêts à formuler une offre gigantesque aux Foxes pour attirer leur buteur. Sur son site internet, le Mirror nous apprend aussi que Chelsea est tout proche d’un accord à 32 millions d’euros pour un autre joueur de Leicester, à savoir Danny Drinkwater. Antonio Candreva, de l’Inter Milan, serait aussi toujours dans le viseur de Conte.