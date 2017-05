Sur le Vieux Continent, les saisons touchent à leur fin. Qui sont donc les meilleurs joueurs des cinq grands championnats européens (Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie et France) ? C’est la question que tout amateur de ce sport se pose, encore plus à quelques encablures de leur épilogue respectif. L’Observatoire du football du centre d’étude du sport (CIES) de Neuchâtel (Suisse) a tenté de répondre à cette question dans sa 188e lettre hebdomadaire et donc d’estimer le onze type des meilleurs joueurs en Europe.

Pour le poste de gardien, Manuel Neuer, le portier du Bayern Munich, est bien entendu le meilleur, devançant de peu Sergio Asenjo (Villarreal) et Hugo Lloris (Tottenham). Le premier gardien de Ligue 1 est à la neuvième position et c’est Yohan Cardinale, le dernier rempart de l’OGC Nice, auteur d’une excellente saison qui a vu les Aiglons de Lucien Favre terminer à la troisième position en Ligue 1, qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Paul Pogba seul représentant français

Derrière, dans un système en 4-3-3, les latéraux plébiscités par le CIES sont Alex Sandro (Juventus Turin) et Bruno Peres (AS Roma), Marçal (Guingamp) et Djibril Sidibé (Lille) sont huitième ex aequo. Dans l’axe, les meilleurs sont Javi Martinez et Mats Hummels (Bayern Munich), à noter la belle place de Thiago Silva (PSG, 3e) et Marquinhos (PSG, 6e). Enfin au milieu de terrain, Paul Pogba (Manchester United) est le seul tricolore et sera accompagné de Naby Keita (RB Leipzig) et de Thiago Alcantara (Bayern Munich), les représentants de Ligue 1 (Marco Verratti et Thiago Motta, PSG) sont 5e et 8e.

Enfin, les trois postes très convoités de devant révèlent une surprise. Si Cristiano Ronaldo (Real Madrid) à gauche et Lionel Messi (FC Barcelone) trustent comme prévu les deux positions excentrées, mais la surprise c’est Dries Mertens (Naples) qui occupe la position de numéro neuf. Le Napolitain devance Edin Dzeko (AS Roma) et Sergio Kun Aguero (Manchester City). Edinson Cavani (PSG) est le premier représentant de Ligue 1 et se poste à la quatrième place.