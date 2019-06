Ce mercato devrait coûter 400M€ au Real

En Espagne, le journal As fait sa une sur le mercato du Real Madrid. Cet été, c’est « la galaxie Hazard » affirme le quotidien ibérique, qui ajoute que Pogba est « l’objectif prioritaire de Zidane », si celui-ci n’aboutit pas le club pourrait se rabattre sur Eriksen donc. Rodrygo et Jovic viendront s’ajouter à l’effectif madrilène la saison prochaine, mais aussi Eder Militão et Ferland Mendy, si on en croit As. D’ailleurs selon le média ibérique a fait le calcul du mercato et l’enveloppe des Madrilènes devraient tourner autour des 400M€ de dépenses. Il faudra donc vendre dans le même temps. Et toujours d’après As il faudra environ 300M€ de ventes pour équilibrer les comptes et ne pas avoir de problèmes avec l’UEFA.

City fait une proposition en or à Félix

Au Portugal, João Félix continue de faire les gros titres dans la presse. Ce sera « 130 millions pour lui » affirme Record. D’ailleurs il y a quelques jours le journal portugais expliquait que Manchester City avait une longueur d’avance sur ses concurrents. Ce dimanche, les Citizens auraient carrément séduit João Félix d’après Record. Le champion de Premier League lui aurait proposé un contrat 5 ans, avec un salaire de 6M€ par saison. Une sacrée somme pour le jeune joueur de 19 ans qui évolue pour l’instant au Benfica.

Griezmann se cherche un point de chute

En Catalogne, Griezmann fait la couverture de Sport ce dimanche. Et selon le quotidien barcelonais, le joueur de l’Atlético de Madrid flirterait avec le Paris-Saint-Germain. Alors que son transfert au Barça semble se compliquer de plus en plus, Griezmann commencerait à chercher des alternatives au club blaugrana. Le PSG en serait une justement. Sport poursuit en expliquant que « le Français continue avec son show de déclarations ». Hier, il déclarait au micro de Télématin : « je sais où je vais jouer la saison prochaine ». Affaire à suivre.

