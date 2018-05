CR7 toujours en délicatesse avec le fisc espagnol

Après sa surprenante déclaration après la finale de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo avait calmé le jeu lors des festivités en lâchant un à l’année prochaine ! Hier, la presse espagnole avait relancé le dossier en écrivant que le PSG pourrait s’engouffrer dans la brèche. Et Sport ce matin pense savoir pourquoi CR7 a fait une telle déclaration après la victoire face à Liverpool. Selon le média espagnol, le Portugais aurait fait une proposition au fisc afin de régler ses problèmes de fraude fiscale : payer 14 millions d’euros et reconnaître la faute afin de s’éviter une peine de prison supérieure à deux ans. Mais cette offre a été refusée par le Trésor ibérique qui lui réclame 28 millions d’euros et demande 8 ans de prison pour le Portugais. Ronaldo penserait donc à quitter l’Espagne surtout que, de son point de vue, le Real Madrid ne le soutient pas assez dans cette affaire.

MU prêt à mettre 57 M€ sur Arnautovic ?

On le sait, Manchester United va encore faire des folies cet été sur le marché des transferts. Et les Mancuniens multiplient les pistes ces dernières semaines. Ce matin, le Manchester Evening News rapporte que José Mourinho et les Red Devils seraient très intéressés à l’idée de faire venir l’attaquant autrichien de West Ham, Marko Arnautovic. Cependant, les Hammers réclameraient pas moins de 57 millions d’euros pour le vendre. Une somme qui ne semble pas effrayer les Mancuniens, prêt à mettre le paquet pour recruter l’ancien joueur de Stoke City. Selon le Daily Telegraph, le Spécial One était même présent dans les tribunes hier pour le match amical entre l’Autriche et la Russie.

Comment va réagir le Bayern au cas Lewandowski ?

Hier, Pini Zahavi annonçait dans Sport Bild que Robert Lewandowski voulait quitter le Bayern Munich cet été. Depuis, la presse allemande est en boucle sur ce dossier. Ce matin, Bild s’interroge sur la réaction du club bavarois, qui n’est pas habitué à de telles sorties dans la presse. « Ne rien céder ? Le vendre ? Ou négocier un échange avec un autre club ? » Voilà les trois options qui semblent s’offrir aux Munichois. Selon Kicker, les dirigeants choisiraient plutôt la première. « Ils n’ont pas l’intention de céder et sont sur une ligne dure », a lâché le magazine ce matin.