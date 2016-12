Le train de vie des footballeurs est souvent analysé, critiqué. Mais une chose est sûre, les principaux intéressés ne manquent pas d’idées pour dépenser leur juteux salaire. Beaucoup d’entre eux nourrissent en effet un amour inconditionnel pour les voitures de course. Et 2016 n’a pas échappé à la règle, puisque de nombreuses stars du ballon rond sont passés à la caisse pour s’offrir le bolide de leurs rêves.

Sur ce terrain, Cristiano Ronaldo n’a rien à envier à personne. Cette année, il a fait le buzz avec deux nouvelles voitures, à quelques mois d’intervalle. Pour fêter sa victoire lors de l’Euro en France, le Portugais s’est offert une Bugatti Veyron, la voiture la plus chère du monde, estimée à plus de 2 M€ ! Et il y a quelques semaines, l’attaquant du Real Madrid a pris la pose aux côtés d’une Lamborghini Aventador (330 000€) flambant neuve. La photo, publiée sur Instagram, a d’ailleurs déchaîné une vague de moqueries et de détournements.

Côté français, Antoine Griezmann a beaucoup fait parler lorsqu’il est apparu au volant d’une McLaren 675LT de 350 000€. Paul Pogba a préféré opter pour une Mercedes GLS AMG, moins chère (140 000€) mais plus imposante. Quant aux habitants de Nice, ils pourraient voir passer à toute allure une Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, bolide ultra-rapide propriété de Mario Balotelli... Sans oublier Pierre-Emerick Aubameyang, qui a choisi de faire dans le clinquant avec une Audi R8 V10 Plus dorée !