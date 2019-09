1,36 milliard d’euros pour les joueurs de Serie A

Les stars du championnat italien font la Une de la Gazzetta dello Sport, ce mardi. Le journal les appelle « les ballons d’or ». Les salaires sont plus haut que jamais en Serie A, ils représentent environ 1,36 milliard d’euros. Le média transalpin parle notamment d’« effet Ronaldo » , de « boom de la Juve » pour expliquer ce phénomène, et ajoute que sept joueurs bianconeri font partie du top 10 des plus gros salaires du championnat. Matthijs De Ligt est par exemple deuxième du classement avec 8 M€ par an. Le premier n’est autre que CR7 avec environ 31 M€ annuels. Romelu Lukaku et Gonzalo Higuain viennent compléter le podium, à égalité pour cette troisième place avec 7,5 M€ par saison. À noter que la Vieille Dame à elle seule pèse 294 M€ de masse salariale, soit plus du double de son dauphin, l’Inter.

Un salaire proche de celui de Pogba

Manchester United aimerait bien prolonger son gardien, David De Gea. Une information dans l’air depuis quelques temps déjà. Mais d’après les informations du Guardian, on serait tout proche d’un accord entre les deux parties. Le portier espagnol toucherait un salaire équivalent à celui de Paul Pogba, soit environ 290 000 Livres Sterling par semaine, soit un peu moins de 16 M€ par an. Une signature importante puisque De Gea sera libre de tout contrat l’été prochain. Il devrait donc rester encore quelques temps à Manchester, lui qui avait rejoint les Red Devis en 2011.

PSG et Tottenham en embuscade pour Dybala

Enfin, le dossier Paulo Dybala fait toujours les gros titres des médias italiens. Selon Tuttosport, c’est encore très chaud. Longtemps annoncé sur le départ de la Juve, et sur les tablettes de plusieurs cadors européens, il est finalement resté à Turin. Mais la situation pourrait vite changer explique le quotidien transalpin. En effet, le PSG et Tottenham ne lâcheraient pas et seraient prêts à revenir à la charge pour l’international argentin, et ce dès le mois de janvier. De son côté le joueur galère à trouver sa place dans l’effectif des Bianconeri, et devrait encore être sur le banc lors de la reprise du championnat.

