Sterling se réconcilie avec la presse

Il a suffi d’un match pour se réconcilier. Celui d’hier soir entre l’Espagne et l’Angleterre (2-3). L’attaquant de Manchester City Raheem Sterling a inscrit un doublé et grandement participé à l’exploit anglais à Séville. Une performance qui fait les gros titres ce matin outre-Manche. Le Daily Telegraph indique que le buteur anglais « s’est racheté » hier soir. Pour le Daily Star, « Sterling monte en flèche » dans cette équipe après plusieurs mois passés sans inscrire le moindre but en sélection. Enfin, le Daily Express ne fait pas dans la mesure : « Sterling a régné sur l’Espagne », écrit le quotidien. La réconciliation est bien en marche.

L’Allemagne réclame Leroy Sané

En pleine crise depuis la claque reçue aux Pays-Bas samedi (0-3), l’Allemagne se déplace au stade de France ce soir (20H45) pour y affronter les champions du monde. Toute la presse allemande ce matin craint que ce ne soit peut-être le dernier match de Joachim Löw à la tête de la sélection. Et le quotidien Bild d’en rajouter une couche ce matin sur une possible crise au sein du vestiaire. Selon le média, les joueurs allemands auraient demandé à leur coach de titulariser Leroy Sané face à l’Équipe de France. Le joueur de Manchester City est en forme et pourrait dynamiser le jeu allemand. Réponse quelques minutes avant le coup d’envoi.

Arda Turan risque 12 ans de prison !

La descente aux enfers continue pour Arda Turan. Après son échec au FC Barcelone, l’international turc est rentré au pays cet été, prêté par le club catalan à Istanbul Basaksehir. Mais le milieu de terrain a dérapé ces derniers jours. Présent dans une boîte de nuit, il aurait harcelé une femme puis cassé le nez de son mari, chanteur célèbre en Turquie. Il risque désormais douze ans et demi de prison pour harcèlement sexuel, détention illégale d’arme et blessures volontaires.