Le Real Madrid passe la seconde pour son futur coach

Toujours à la recherche d’un entraîneur pour succéder à Julen Lopetegui, le Real Madrid semble avoir passé la seconde sur le marché. Les Merengues, selon le Sun, seraient sur le point de proposer un salaire mirobolant à Mauricio Pochettino, l’actuel coach de Tottenham. Celui-ci serait de 17 millions de livres par an, soit 19 millions d’euros. Le tout pour un contrat de cinq saisons, soit 85 millions de livres (95 millions d’euros sur la période). De quoi faire encore un petit peu plus tourner la tête de l’Argentin. Ce qui inquiète ses joueurs, comme l’écrit le Daily Telegraph. Ces derniers craignent un départ de leur coach, surtout l’été prochain. En attendant, pour le Daily Mail, le vrai favori pour prendre place sur le banc du Real est Roberto Martinez. L’actuel sélectionneur de la Belgique dispose d’un très bon crédit depuis la Coupe du Monde et pourrait profiter des tergiversations de Conte ces dernières semaines.

Les folles statistiques de Luis Suarez

Messi absent, cela ne semble pas perturber plus que ça le FC Barcelone. Les Blaugranas restent sur un Clasico de rêve, dimanche, et un homme semble prendre le relais lorsque La Pulga n’est pas là. Il s’agit de Luis Suarez. L’Uruguayen affole les compteurs depuis la blessure de l’Argentin et ce n’est pas nouveau. Comme l’explique Mundo Deportivo, il en est désormais cette saison à 7 buts et 6 passes décisives, comme Messi, en Liga. Surtout, lors des deux dernières absences de l’Argentin sur blessure, El Pistolero a trouvé le chemin des filets à 14 reprises sur les 14 matchs d’absence du quintuple Ballon d’Or. Ce qui lui valait bien son surnom de « Leo Suarez » ce matin.

Gros enjeux pour le Barça et le Real

Place à la Coupe du Roi ce soir en Espagne, après le Clasico mémorable de dimanche. Le Barça se déplace à Leonesa alors que le Real jouera à Melilla. Pour les Blaugranas, comme l’indique Sport, l’enjeu sera pour les remplaçants en ce mercredi. Ces derniers auront l’occasion de se montrer, notamment le champion du monde, Ousmane Dembélé, en difficulté ces derniers temps. Côté madrilène, il s’agira de la première sur le banc pour Solari, qui, hier en conférence de presse, a donné le ton. « L’idée est d’aller à Melilla et de jouer avec ses cojones », a-t-il expliqué. Vinicius Junior devrait notamment être titulaire.