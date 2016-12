De plus en plus régulièrement, les footballeurs font les gros titres pour autre chose que leurs performances sur le terrain. Et leurs vacances en font partie ! Autant que leurs WAGs - Wives And Girlfriends, "épouses et petites amies" en français ou leurs nouveaux bolides toujours plus clinquants et bling-bling.

En tête de liste, on retrouve forcément la folle virée à Las Vegas des joueurs du Paris Saint-Germain. En avril, le club avait accordé trois jours de repos suite à la victoire en Coupe de la Ligue, et il était surprenant de les voir s’infliger autant d’heures de vol et un décalage horaire fatigant pour les organismes. Sur les photos, on y voit notamment Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore, Marco Verratti, et Salvatore Sirigu prendre du bon temps autour d’une piscine ou jouer au casino. Samir Nasri aussi était dans la ville du péché, mais pour d’autres raisons.

Aux Etats-Unis toujours, Paul Pogba et Antoine Griezmann se sont retrouvés à Miami. Et le milieu de terrain de Manchester United en a profité pour faire également une partie de basketball avec Romelu Lukaku. De son côté, Cristiano Ronaldo a passé du bon temps avec les "people" comme Jennifer Lopez, Kim Kardashian ou Eva Longoria. Sans oublier la petite sortie de Lionel Messi à Disneyland Paris avec sa famille.