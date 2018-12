Le Ballon d’Or 2018 a donc été finalement décerné à Luka Modric, le milieu de terrain croate âgé de 34 ans. Beaux joueurs, les déçus Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont salué le vainqueur tout en affichant leur légère déception, à froid. Pour remporter la plus prestigieuse distinction individuelle, il faut savoir convaincre des journalistes du monde entier. Ce qui favorise les joueurs appartenant aux meilleurs clubs européens, forcément plus diffusés à l’international. Si le succès de Modric ne souffre d’aucune contestation en termes de points (753 points, contre 476 pour le deuxième Cristiano Ronaldo et 414 pour le troisième Antoine Griezmann), il est toujours intéressant de décortiquer les votes du jury de 180 journalistes. Et de trouver des ordres parfois curieux.

On peut se pencher d’abord sur les pays dont plusieurs joueurs étaient concernés. Le vote français installe ainsi Mbappé en tête, devant Modric puis Griezmann. Le vote croate propose Modric en tête, devant Griezmann puis Cristiano Ronaldo. Pour le journaliste portugais, c’est évidemment Cristiano Ronaldo qui est en tête, devant Messi puis Modric ! Difficile donc d’écarter le chauvinisme pour les votants ayant un joueur en course. Il reste toutefois surprenant de voir de nombreux votants ignorer les champions du monde français dans leur trio de tête. Henry Winter, par exemple, journaliste au Times, a mis Modric devant Cristiano Ronaldo et Messi.

Benzema premier en République Centrafricaine

On peut s’amuser aussi à décortiquer les votes des éliminés par la France à la Coupe du Monde. Le journaliste belge n’en tient pas rigueur puisqu’il place Mbappé premier, devant Modric et Cristiano Ronaldo. L’Argentin, lui, zappe Mbappé pour installer Griezmann en tête, devant Varane puis Messi, forcément. L’Uruguayen propose Griezmann devant Modric puis Cristiano Ronaldo. En y regardant d’encore plus près, on trouve des votes que l’on pourrait juger farfelus. Au Vanuatu par exemple, le premier se nomme… Harry Kane. En Somalie, le journaliste a voté Luis Suarez devant Hazard puis Pogba. Luis Suarez est également premier en Bolivie.

Au Sri Lanka, Hazard est premier, devant Firmino et Pogba, ce qui prouve la prédominance de la Premier League dans cette région du monde. Au Kirghizistan, c’est Thibaut Courtois qui récolte la première place. Le plus surprenant restera sans doute le vote du journaliste de République Centrafricaine, qui désigne Karim Benzema en tête, suivi de Neymar et de Salah. Au final, le succès de Modric apparaît logique puisqu’il a été désigné en tête à 79 reprises, contre 29 fois pour Griezmann, 22 pour Cristiano Ronaldo et 19 pour Mbappé. Griezmann n’est cependant que troisième, se faisant doubler par un Cristiano Ronaldo présent dans plus de top 5. Petite consolation pour le joueur de l’Atlético Madrid, amoureux de l’Uruguay, il arrive en tête des votes sur l’ensemble de l’Amérique du Sud.