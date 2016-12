De plus en plus régulièrement, les footballeurs font les gros titres pour autre chose que leurs performances sur le terrain. Excès, dérapages, folies dépensières... et vie amoureuse ! Car oui, les WAGs - Wives And Girlfriends, "épouses et petites amies" en français - deviennent parfois plus célèbres que leurs sportifs de maris. Cette année encore, plusieurs d’entre elles ont marqué l’actualité de l’année.

En tête de liste, on retrouve forcément Georgina Rodriguez, devenue en fin d’année "madame Cristiano Ronaldo". La star portugaise avait pourtant tenté de garder sa relation secrète en sortant déguisé pour un rendez-vous amoureux. Mais rien n’échappe aux paparazzi qui ont vite démasqué la nouvelle petite amie du quadruple Ballon d’Or. Au contraire, Paul Pogba n’a apparemment rien fait pour cacher sa relation avec la chanteuse camerounaise Dencia : les tabloïds se sont en effet régalés en faisant leurs gros titres sur la colère des clients d’un hôtel qui se plaignaient des ébats bruyants de l’international français...

Forcément, cette année a été marquée par l’Euro 2016. Et comme à chaque grande compétition internationale, le spectacle se situe également dans les tribunes où les compagnes des joueurs viennent encourager leurs compagnons. Erjona Sulejmani, épouse du Suisse Blerim Dzemaili, a ainsi été élue supportrice la plus sexy d’Europe par le magazine GQ Italie. Dans un autre style, la petite amie d’Antoine Griezmann s’est également retrouvée sous les feux des projecteurs en même temps que l’international français. Enfin, au Brésil, les médias ont vécu au rythme des séparations et réconciliations de Neymar et l’actrice Bruna Marquezine...