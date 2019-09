Il n’y en a qu’un comme lui

Ce lundi soir, Lionel Messi a été élu meilleur joueur de l’année 2019, FIFA "The Best".« Est-ce que quelqu’un en a douté ? », demande discrètement le journal Mundo Deportivo sur sa Une, un brin provocateur. Le génie argentin du Barça a remporté les suffrages, devant Cristiano Ronaldo, et Virgil van Dijk. « Il n’y en a qu’un comme lui », titre de son côté le quotidien Sport. D’une manière générale, toute l’Espagne est plutôt d’accord avec ce choix. Même les journaux madrilènes As et Marca. Ce qui est assez rare pour être souligné.

Le bel hommage de Jürgen Klopp

En Angleterre, on retient de cette soirée le titre de meilleur entraîneur décerné à Jürgen Klopp. Le coach allemand de Liverpool a même fait sensation lors de son discours en rendant hommage à l’entraîneur de Tottenham Mauricio Pochettino. « Mauricio, nous avons gagné ce match, (ndlr : la finale de la Ligue des Champions), c’est pourquoi je suis là avec ce trophée, et pas toi. C’est comme ça que le football fonctionne, mais nous savons tous quel travail incroyable tu as fait avec Tottenham », a déclaré le technicien des Reds.

La polémique de la soirée

En Italie, cette cérémonie "The Best" est synonyme de polémique. Pas forcément parce que Messi a gagné, et pas Cristiano Ronaldo. Mais surtout parce que le Portugais de la Juventus ne s’est pas présenté à la cérémonie, qui se déroulait à Milan. Quand la FIFA a appelé les onze joueurs qui faisaient partie de l’équipe type de l’année, il manquait évidemment un seul joueur, CR7. Et cela faisait tache. Selon la Gazzetta dello sport, la FIFA serait désormais furieuse contre Cristiano Ronaldo.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10