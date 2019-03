Liverpool a poussé pour l’enquête sur Manchester City

Manchester City a appris hier que la Premier League ouvrait une enquête sur le club concernant le fair-play financier, mais aussi le recrutement de jeunes joueurs mineurs. Après l’UEFA, la FIFA ou encore la Fédération anglaise, une quatrième instance enquêtera donc contre les pratiques des Citizens. Mais le Daily Mail lâche une petite bombe ce matin. Selon le tabloïd, certains dirigeants de Liverpool auraient poussé au sein d’un groupe d’actionnaires américains afin que la Premier League ouvre cette enquête. Lorsque l’on sait que les Reds et les Skyblues sont au coude à coude pour le titre, cette information va sans doute faire parler. En tout cas, le duel continue ce week-end avec aujourd’hui Manchester City qui reçoit Watford.

Icardi veut une réhabilitation publique

Dossier Icardi, nouvel épisode. Alors que les réunions s’enchaînent entre le club et les représentants du joueur, ces derniers ont fait passer un message de la part de l’attaquant argentin. Selon la Gazzetta dello sport, le buteur demanderait une condition afin de faire son retour au sein de l’effectif intériste. Il souhaite une réhabilitation publique de la part de l’Inter. Autrement dit, Icardi veut redevenir capitaine des Lombards. Rappelons que ce dernier s’est vu retirer le brassard en cours de saison, ce qu’il a vu comme un affront. Depuis, cette crise empoisonne l’actualité de l’Inter Milan et chaque jour amène son lot de rebondissements.

Sergio Ramos se pose en patron du Real

Depuis que la crise fait rage au sein du Real Madrid après l’élimination en 8e de finale retour de Ligue des champions contre l’Ajax Amsterdam, un homme s’impose comme le patron de l’écurie madrilène : Sergio Ramos. Hier, nous vous parlions de la brouille qui aurait eu lieu entre le défenseur espagnol et Florentino Perez après le match de cette semaine. Aujourd’hui, toute la presse madrilène représentée par Marca et AS, signale que Ramos a totalement pris le contrôle du vestiaire. Il a multiplié les réunions depuis quelques jours afin de remobiliser tout le monde. Surtout ses coéquipiers et le staff à qui il a demandé un dernier effort avant la fin de saison. Surtout, il a recadré Isco, qui s’est excusé pour ne pas avoir pris le bus avec ses coéquipiers lorsqu’il a appris qu’il n’était pas dans le groupe pour le match décisif contre l’Ajax. Bref, l’ancien Sévillan est « plus qu’un capitaine » pour Marca.