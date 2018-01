Coutinho très proche du Barça

Le feuilleton touche à sa fin ! Philippe Coutinho va rejoindre le FC Barcelone, la presse européenne est unanime ce matin. À commencer par les journaux anglais. Le Daily Express reprend tout d’abord les mots du brésilien, qui a confirmé son départ et ajouté qu’il avait disputé contre Leicester samedi son dernier match sous le maillot du LFC. Plusieurs autres quotidiens britanniques indiquent pour leur part que Liverpool va céder pour Philippe Coutinho. Il ne manquerait plus désormais qu’à fixer le prix pour l’international brésilien. Les sommes varient entre 112 et 146 millions d’euros, notamment pour The Guardian. En tout cas, en Catalogne on y croit dur comme fer. Le quotidien Sport titre même : « Coutinho est très, très, très proche. » Une réunion doit avoir lieu aujourd’hui entre les deux clubs en Angleterre pour finaliser les derniers détails.

Vers un échange Mkhitaryan - João Mario ?

Le mercato d’hiver ouvre ses portes officiellement aujourd’hui en Italie. Il n’en fallait pas plus pour enflammer la presse transalpine. Ce matin, le Corriere dello Sport fait écho d’un échange possible cet hiver entre Manchester United et l’Inter Milan. Ceci dans le but de récupérer Henrik Mkhitaryan pour les Intéristes. L’Arménien ne sera sans doute pas retenu par José Mourinho qui ne compte plus sur lui. Il pourrait donc être échangé avec le milieu de terrain portugais João Mario, lui aussi placé sur la liste des transferts du côté de San Siro.

Mourinho force pour Lucas Moura

Manchester United et Lucas Moura, c’est une longue histoire. Déjà, du temps où le milieu offensif évoluait à São Paulo, les Mancuniens avaient fait le forcing pour l’arracher, mais le Brésilien avait finalement chois le Paris Saint-Germain. Quelques années plus tard, le moral de Lucas n’est pas au beau fixe dans la capitale française, lui qui manque de temps de jeu et de constance dans ses prestations. C’est pourquoi MU et, surtout, José Mourinho seraient revenu à la charge ces derniers temps pour obtenir le prêt du Parisien. Une demande qui pourrait être acceptée par le PSG, selon The Sun Sport, mais à une condition : qu’une option d’achat de 45 millions d’euros soit être incluse dans l’accord. Une donnée qui refroidirait les Mancuniens pour conclure ce marché.