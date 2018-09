L’OL marque le pas avant d’affronter Manchester City

Pourtant en supériorité numérique une bonne partie de la 2e mi-temps, l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à battre les Cannais, hier soir, score final 2-2. Mais ce match était également la première pour Moussa Dembélé sous ses nouvelles couleurs. Un Dembélé sur la pointe des pieds pour le journal Le Parisien. Si l’ancien avant-centre du Celtic Glasgow n’a pas été catastrophique, il n’a pas non particulièrement brillé non plus...

Dembélé, l’assurance tout risque

En revanche, en Espagne son homonyme lui s’est encore illustré ! Ousmane Dembélé est une nouvelle fois le sauveur du FC Barcelone !! Les Blaugranas étaient bien mal à point en face à la Real Sociedad. Ils étaient même menés 1 à 0, avant d’égaliser. C’est Dembélé qui avec un peu de réussite permettait finalement aux siens de l’emporter. Et le Barça décolle au classement de la Liga comme le rapporte le quotidien Sport. À noter que cette saison Ousmane Dembélé en est déjà à 4 buts toutes compétitions confondues, soit autant que la saison dernière avec le club catalan.

Tout roule pour Pépé et Lille

Auteur d’un triplé face à Amiens, l’attaquant des Dogues Nicolas Pépé confirme son bon début de saison comme celui de son équipe. Avec une victoire 3-2 le Losc se hisse en effet à la deuxième place du podium de Ligue 1 juste derrière le PSG. Pépé a fait une razzia hier soir. Il est d’ailleurs le co-meileur buteur et le co-meilleur passeur du championnat.