« City sous le feu »

En Angleterre, Manchester City doit faire face à son tour aux révélations des Football Leaks. « City accusé ! », titre le Daily Mail. Le tabloïd anglais rapporte notamment l’information selon laquelle le Cheikh Mansour, propriétaire du club mancunien, aurait lui-même payé les contrats de sponsoring pour ne pas se faire avoir par le Fair Play financier. Pour le Daily Express, Mancheter City est même « sous le feu ». Alors qu’ils tournent à plein régime en championnat, les Citizens sont donc plongés dans la tourmente, juste avant d’affronter le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions.

Une Super ligue illégale ?

Toujours en Angleterre, un autre dossier des Football Leaks fait également réagir, celui d’une possible Super ligue européenne qui remplacerait la Ligue des Champions. Selon le journal I news, cette compétition ne respecterait pas la loi européenne. Le quotidien poursuit et explique que les avocats disent que l’absence de relégation serait un facteur qui empêcherait cette ligue d’être réellement mise en place. Une bonne nouvelle pour le journal Marca qui demande aux grands clubs européen de « ne pas toucher à la Champions league ».

La Juve se cherche un nouveau défenseur central

Enfin le journal Tuttosport donne une information mercato qui concerne la Juventus. D’après le quotidien italien, la Juve se pencherait déjà sur son mercato et notamment sur le poste de défenseur central. Medhi Benatia penserait à faire ses adieux à la Vieille Dame qui lui aurait déjà trouvé un remplaçant. Elle pencherait pour un profil bien plus jeune. Il s’agit de Matthijs de Ligt déjà convoité par Manchester United et le FC Barcelone explique Tuttosport. Le combat entre ces trois cadors européens promet d’être féroce.