« Pour l’amour du quadruplé »

En Angleterre, une rencontre de FA Cup a été riche en rebondissements qui hier entre Swansea et Manchester City ! Les premiers, qui évoluent en Championship, ont rapidement mené 2 buts à 0, mais les Citizens ont finalement réussi à renverser la tendance. C’est pourquoi ils font la une de la presse anglaise ce matin. Par le biais de Bernardo Silva d’abord, puis grâce à un doublé de Sergio Agüero, City est revenu à 3 buts à 2 et rejoint ainsi les demi-finales de FA Cup. L’équipe de Guardiola est donc toujours en course pour remporter quatre titres cette année. « Pour l’amour du quadruplé », titre le Sun. Même son de cloche dans le Daily Express. « Dans le quadruplé nous croyons », affirme le quotidien anglais.

Zidane viserait un gardien de Premier League

Toujours en Angleterre, la nomination de Zidane sur le banc du Real Madrid continue de mettre le feu aux Tabloïds. Hier, le Daily Mirror expliquait que l’une des priorités de Zizou pour le mercato estival était Raheem Sterling. Aujourd’hui le journal livre de nouvelles informations. L’entraîneur triple tenant du titre de la Ligue des Champions aimerait faire recruter le gardien de Manchester United David De Gea. Alors que Kaylor Navas et Thibaut Courtois gardent déjà les cages de la Casa Blanca, le Real se pencherait donc vers une nouvelle recrue à ce poste si on en croit les informations du Mirror. Et puis le Daily Star parle aussi du mercato du Real. Le quotidien britannique explique que si Zidane veut faire venir Christian Eriksen, il faudra payer le prix fort, et même un montant record. 200 millions de livres sterling soit près de 235 M€...

« Un derby de feu »

En Italie, on salive en attendant le choc de cette 28e journée de Serie A. Le derby milanais. Un choc avec beaucoup d’enjeux puisque les deux équipes sont au coude à coude au classement. L’AC Milan, troisième est à 51 points tandis que l’Inter, quatrième, est à 50 points. « Les ombres à San Siro », titre le Corriere dello sport, qui explique que les objectifs sont différents pour les deux équipes. Pour Gattuso les trois points sont importants pour s’échapper, alors que pour Spalletti il s’agit d’éviter la crise et à titre personnel le licenciement. Du côté de la Gazzetta dello sport aussi on s’impatiente. « Un derby de feu », titre le quotidien transalpin.