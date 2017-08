Manchester City et le Barça su Alli ?

On le sait, le FC Barcelone vit un mercato plus que compliqué. Entre le départ de Neymar au PSG, la fausse arrivée de Verratti ou encore les complications sur les dossiers Coutinho et Ousmane Dembélé, ce marché des transferts estival 2017 n’est pas de tout repos pour les Catalans. Les Blaugranas multiplieraient donc les pistes pour se renforcer. Et selon le Sun Sport de ce matin, une nouvelle serait apparue dans la short-list des dirigeants catalans. Comme Manchester City, le FC Barcelone serait à l’affût pour Dele Alli, le jeune prodige de Tottenham. Une piste un peu folle d’autant que l’on voit mal le vice-champion d’Angleterre se séparer de sa star. Le président des Spurs, Daniel Levy l’a d’ailleurs affirmé, Ali ne partira pas. À moins que... À moins qu’un club vienne mettre 164 millions d’euros sur la table. Pas moins ! Chiche ?

Le Real Madrid garde un oeil sur Sanchez

Le dossier Alexis Sanchez va-t-il trouver une fin avant le 31 août ? En tout cas, ces derniers jours les signaux semblent de nouveau positifs pour un départ du Chilien d’Arsenal cet été. Selon le Daily Star, Arsène Wenger aurait enfin reconnu qu’il ne pourrait peut-être pas retenir sa star cet été, comme il ne pourrait peut-être pas empêcher le départ de Alex Oxlade-Chamberlain. Pour ce qui est de Sanchez, le board, les dirigeants d’Arsenal, auraient, selon le Daily Express, mis la pression sur l’Alsacien pour qu’il vende ses deux bijoux avant la fin de leur contrat l’été prochain. Ceci afin de récupérer un peu d’argent et de ne pas les voir partir libres à l’été 2018. Wenger ne voulant pas renforcer un concurrent direct - en l’occurrence Manchester City pour Alexis Sanchez - l’intérêt du Real Madrid pour le buteur chilien pourrait faire pencher la balance, même si l’agent du joueur a confié qu’un transfert chez les Citizens était une solution plus que d’actualité. Selon le site internet du Daily Star, les Merengues suivraient la situation de l’ancien Barcelonais et pourraient passer à l’offensive en cas de réel besoin en attaque. Affaire à suivre.

Cinq millions pour Ben Arfa ?

Après les départs hier de Jesé à Stoke City et de Blaise Matuidi à la Juventus Turin, l’opération dégraissage va-t-elle se poursuivre sur le même rythme du côté du PSG ? À en croire AMK, la prochaine vente parisienne pourrait être Hatem Ben Arfa. Ignoré par Unai Emery toute la saison dernière, la situation ne semble pas à l’amélioration pour l’ancien niçois en ce début d’exercice 2017/2018. Un départ est donc plus que probable. Fenerbahçe serait donc sur les rangs. Le club truc pourrait même proposer cinq millions d’euros au club parisien pour son meneur de jeu. La presse turque avance même qu’un contrat de quatre ans pourrait être mis sur la table pour Ben Arfa.