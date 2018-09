Pep Genesio

C’est un véritable exploit ! Lyon est allé s’imposer sur la pelouse de Manchester City hier soir (1-2) et c’est Bruno Genesio, l’entraîneur de l’OL, qui fait les gros titres de L’Équipe ce matin. Il a même le droit à son jeu de mots en référence à Pep Guardiola : « Le peps Genesio ». Le journal explique que le technicien français a su « bouleverser son équipe et insuffler un nouvel état d’esprit à ses joueurs » pour réaliser ce superbe exploit. Dans la presse locale, le Progrès reste sobre mais efficace avec ce titre : « Énorme ».

Les agneaux de City

En Angleterre, l’ambiance est tout autre. Le visage déconfit de Pep Guardiola s’affiche à la Une des tabloïds. Hier, il a assisté à la déroute de son équipe du haut des tribunes puisqu’il était suspendu et sans lui, les Citizens se sont transformés en « agneaux », comme le décrit le titre du Daily Mirror : « les agneaux : 1, les lions : 2 ». De son côté, le Daily Telegraph parle de la « leçon française » de Bruno Genesio et de son staff, alors que dans le Sun c’est Nabil Fekir qui a le plus impressionné.

Pogba, c’est « Captain Fantastic » !

Toujours chez les Anglais, mais pour parler de Paul Pogba cette fois. Lui aussi a fait sensation hier. Dans la victoire de Manchester United chez les Young Boys de Berne, 3-0, le Français a inscrit un doublé, dont une frappe splendide en lucarne, et a également délivré une passe décisive pour Anthony Martial. Une prestation de « classe mondiale » pour le Daily Mirror qui le renomme « Captain Fantastic » pour l’occasion.