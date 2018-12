55 millions d’euros pour Solskjaer sur ce mercato ?

Après le remplacement de José Mourinho par Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United, place au mercato ? C’est en tout cas ce que veut croire le Daily Star ce matin. Le tabloïd anglais se tourne déjà vers cette fenêtre de transfert de janvier et à en croire le journal la direction des Red Devils aurait fixé le montant de l’enveloppe dont disposera le Norvégien cet hiver. Il aurait ainsi entre les mains la somme de 50 millions de livres, soit 55 millions d’euros. On est bien loin de ce que demandait José Mourinho avant son départ, mais cette fois-ci il n’est plus à la barre et Solskjaer devrait se faire discret sur cette somme. En limogeant le Portugais, les dirigeants mancuniens cherchaient peut-être aussi à s’assurer l’arrêt des critiques du Special One sur ce dossier.

Pourquoi le Bayern Munich veut Lucas Hernandez

C’est une bombe qu’a lâchée Marca en début de soirée, hier. Le quotidien espagnol affirmait que le Bayern Munich allait payer la clause libératoire du défenseur de l’Atlético Madrid, Lucas Hernandez. Celle-ci s’élèverait à pas moins de 80 millions d’euros ! Une information depuis démentie par les Colchoneros dans un communiqué où il est indiqué que le champion du Monde souhaite rester à Madrid et que même le Bayern aurait démenti la rumeur. Ce matin, le journal allemand Bild reprend néanmoins les dires de Marca sur sa une, mais en expliquant pourquoi cela pourrait tout de même arriver. Selon le média, Mats Hummels, qui intéresserait Tottenham et Chelsea, aurait fait part de ses envies de départ à la direction munichoise. Celle-ci aurait alors décidé de prendre les devants et d’aller chercher Hernandez, qui est un défenseur polyvalent, capable d’être aligné aussi bien en défense centrale qu’en position de latéral gauche.

Dele Alli victime d’un jet de bouteille

Encore un incident avec un supporter en Angleterre ! C’est ce que doivent se répéter en boucle les fans des différents clubs de Premier League après la nouvelle polémique qui a terni le derby de Londres entre Arsenal et Tottenham. Vers la fin du match, alors que les Spurs menaient (2-0), un pseudo-supporter des Gunners a lancé une bouteille d’eau pleine sur Dele Alli. Le joueur anglais a été touché au crâne, mais sans plus de gravité. Ce geste fait la une de quelques journaux britanniques ce matin comme le Times ou le Daily Express. Ces derniers sont fatigués des incidents à répétition après les polémiques amenées par les fans de Chelsea ces dernières semaines.