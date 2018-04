160M€ pour acheter Paul Pogba

À la Une du Daily Mirror aujourd’hui, on retrouve Paul Pogba. Mais cette fois-ci, ce n’est pas pour parler de ses performances sportives ou de sa relation compliquée avec José Mourinho. « La Juve ouvre la voie à Paul Pogba pour un retour sensationnel », nous affirme le tabloïd. Encore faut-il avoir l’argent pour se l’offrir... Justement, Manchester United a fixé le prix pour son milieu de terrain, d’après les informations du Daily Mail. Le club mancunien demanderait 160 millions d’euros pour lâcher Pogba cet été. Avis aux intéressés !

Kovacic, Carvalho et Verdi vers l’Inter

Si toute l’Italie attend le choc de ce dimanche entre la Juventus et le Napoli, le Corriere dello Sport consacre également son édition du jour au prochain mercato de l’Inter, qui promet, surtout en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. En effet, d’après les informations du quotidien italien, le Madrilène Mateo Kovačić pourrait revenir chez les Intéristes, trois ans après avoir quitté le club. Mais on parle aussi de William Carvalho du Sporting CP et Simone Verdi de Bologne parmi les pistes chaudes. Enfin, d’autres noms sont dévoilés dans cet article : ceux de Lautaro Martinez du Racing Club en Argentine, Stefan De Vrij en fin de contrat à la Lazio et Kwadwo Asamoah de la Juventus.

Guedes à tout prix

En Espagne, à la Une de Super Deporte, on parle également mercato. C’est même un Parisien qui s’affiche. Il s’agit de Gonçalo Guedes, l’attaquant prometteur prêté au Valence CF cette saison. Justement, le club espagnol voudrait l’acheter, ça ce n’est pas nouveau. Mais ce que le média nous apprend c’est que les dirigeants veulent en faire leur priorité de l’été, ils veulent « Guedes à tout prix ». Ça tombe bien, le Paris Saint-Germain a besoin d’argent pour ne pas être embêté par le fair-play financier.