Fin du dossier Wenger à Arsenal, Valverde arrive au Barça

Ça bouge sur les bancs de touche. En Angleterre, le feuilleton Arsène Wenger est sur le point de se terminer. En effet, après la victoire d’Arsenal en finale de la FA Cup ce week-end contre Chelsea (2-1), la presse britannique est unanime : le technicien français va rester chez les Gunners. Malgré le mouvement "Wenger Out" lancé par une partie des fans du club londonien et une non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions (5e place de Premier League), Wenger devrait prolonger de deux années supplémentaires. Une réunion avec la direction du club est prévue ce mardi et l’officialisation de la prolongation de l’Alsacien pourrait être annoncée ce mercredi. En Espagne, une page se tourne au FC Barcelone. En effet, « l’ère Valverde commence aujourd’hui » indique Marca ce matin. L’arrivée du technicien espagnol, successeur de Luis Enrique, doit être officialisée ce lundi par le club culé.

Man United fait son marché au Real Madrid

De l’autre côté de la Manche, Manchester United a bel et bien l’intention de piller le Real Madrid cet été. Désireux de se renforcer afin de réaliser une saison 2017-18 ambitieuse, les Red Devils, qui ont déjà trouvé un accord avec James Rodriguez, auraient ciblé un autre Madrilène. « Bale, objectif de United », titre Mundo Deportivo dans son édition du jour. D’après le quotidien ibérique, les Mancuniens espèrent que le Gallois ne sera pas titulaire en finale de la Ligue des Champions face à la Juventus afin d’augmenter leur chance de le recruter cet été. Seul problème, et non des moindres, le président de la Casa Blanca Florentino Pérez n’aurait pas l’intention de se séparer de l’ancien joueur de Tottenham, arrivé en 2013 à Madrid contre près de 100 M€. Affaire à suivre.

Mercato XXL pour Chelsea

Toujours en Angleterre, le champion Chelsea s’apprête à vivre un été agité. En effet, de nombreux mouvements sont annoncés chez les Blues, aussi bien du côté des départs que des arrivées. Si John Terry et Asmir Begovic vont quitter le club, l’avenir de Nemanja Matic, Cesc Fabregas, Michy Batshuayi, Nathan Aké, Kurt Zouma, Ruben Loftus-Cheek, Kenedy et Ola Aina est encore flou. De même pour Eden Hazard et Thibaut Courtois, annoncés dans le viseur du Real Madrid, ou encore de Diego Costa, qui n’a pas fermé la porte à un retour à l’Atlético Madrid. Dans le sens inverse, le Telegraph annonce que les Blues seraient prêts à lâcher 230 M€ sur le mercato pour se renforcer. Antonio Conte et sa direction auraient ciblé un gardien numéro 2, un latéral mais aussi Romelu Lukaku (Everton), Alexis Sanchez (Arsenal), Tiémoué Bakayoko (AS Monaco) et Virgil Van Dijk (Southampton). L’été s’annonce chaud à Londres !