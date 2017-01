Bataille pour deux joueurs entre Mourinho et Guardiola

D’après les informations de The Sun, José Mourinho pourrait faire un double coup chez les Spurs sur ce marché des transferts. Le Special One serait prêt à mettre près de 70 millions d’euros sur la table pour Kyle Walker (26 ans) et Danny Rose (26 ans), deux internationaux anglais de Tottenham. Toujours selon le tabloïd britannique, ces deux joueurs seraient également convoités par Pep Guardiola chez les Skyblues et les enchères entre les deux Manchester pourraient monter très haut.

Hector et Antonio ciblés par Chelsea

Toujours en Angleterre, The Times annonce en exclusivité que l’entraîneur italien de Chelsea Antonio Conte a ajouté deux joueurs à sa liste de course pour le marché des transferts. Il s’agit de deux ailiers qui rentreraient parfaitement dans son système de jeu : Jonas Hector (26 ans) de Cologne et Michail Antonio (26 ans) de West Ham. Le premier, latéral gauche international allemand, était déjà une piste estivale pour Jürgen Klopp à Liverpool.

Le boycott des Barcelonais ?

Déjà vainqueur du Ballon d’Or, le Portugais Cristiano Ronaldo a raflé hier soir un nouveau trophée individuel avec le prix de joueur de l’année 2016 décerné par la FIFA. Et si les Madrilènes étaient bien présents à la cérémonie, en revanche aucune trace des Barcelonais, figurant pourtant dans l’équipe type de l’année. Certains journaux ce matin, comme le Daily Telegraph disent que les Catalans ont boycotté l’événement à cause du sacre annoncé de Ronaldo. « Quelqu’un a vu Messi ? » se demande le média anglais. Réponse du Barça : sur le terrain d’entraînement. Enfin, la Pulga et ses coéquipiers préparent leur match retour de Coupe du Roi qui se joue mercredi soir face à l’Athletic Bilbao. C’est en tout cas l’excuse officielle donnée par le Barça.