« Il est temps de se fâcher »

En ce milieu de semaine, la Ligue 1 nous offre une nouvelle journée de championnat. Pour Marseille, il n’y aura pas le droit à l’erreur, contre Strasbourg. Et c’est ce que veut faire comprendre le journal local La Provence aujourd’hui. « Il est temps de se fâcher », titre le quotidien, avant de poursuivre : « après deux défaites de rang, contre Francfort et Lyon, l’OM doit arrêter d’offrir des buts aux autres et se contenter d’en marquer ». Clairement, ce soir, l’OM a la pression.

Pogba, plus capitaine

En Angleterre, Manchester United s’est fait éliminer de la coupe de la Ligue anglaise hier soir, par Derby County (Championship). Et il n’en fallait pas plus pour plonger le club dans la crise, « dans la tourmente » même d’après le Daily Telegraph. D’autant plus qu’après la rencontre, José Mourinho a lâché une véritable bombe en conférence de presse. Paul Pogba, qui était en tribunes pour ce match (mis au repos), ne sera plus le vice-capitaine de l’équipe. Le coach portugais a confirmé qu’il lui a retiré le brassard, et l’information fait forcément la Une partout chez les Anglais ce matin.

James Rodriguez, un avenir flou

Enfin, en Allemagne, c’est le cas James Rodriguez qui pose question. À en croire les informations de Sport Bild, c’est un véritable micmac. Le Colombien est prêté par le Real Madrid au Bayern Munich pour une durée de deux ans, avec une option d’achat de 42 M€. Le problème, c’est que James Rodriguez pourrait finalement ne pas rester en Allemagne et retourner à Madrid. Le Real a la possibilité de racheter sa clause dès janvier pour le rapatrier, avant que le Bayern n’exerce ses droits l’été prochain et fasse une bonne affaire. En effet, James Rodriguez est évalué à bien plus que son option de 42 M€ selon la presse allemande.