11h18 : l’attaquant français Cyril Théréau quitte l’Udinese pour rejoindre la Fiorentina. Une nouvelle aventure italienne pour le buteur tricolore.

11h15 : Pawel Cibicki quitte Malmö FF pour rejoindre Leeds.

11h12 : Info FM : selon nos informations, la situation de Ryad Mahrez est, à cette heure, figée. Le gaucher de Leicester a quitté le stage de l’Algérie par précaution.

11h11 : Info FM : Sergi Darder ne s’entraîne pas avec l’Olympique Lyonnais. Un accord est selon nos informations tout proche pour le départ du milieu de terrain, en prêt avec option d’achat, vers l’Espanyol Barcelone.

11h10 : Ryan Shawcross, capitaine de Stoke City, prolonge avec les Potters jusqu’en juin 2021.

#SCFC are delighted to announce that skipper Ryan Shawcross has signed a new 4-year contract, committing him to the club until at least 2021 pic.twitter.com/sLQIKSpFW2

— Stoke City FC (@stokecity) 31 août 2017