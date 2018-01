Le Journal du Mercato - édition de 11h

10h57 : le représentant d’Olivier Giroud est arrivé à Londres pour finaliser le transfert de l’international tricolore d’Arsenal à Chelsea, assurent le Daily Mail et le Daily Mirror.

10h56 : le Daily Mail l’assure, l’officialisation du transfert de Lucas (25 ans) à Tottenham est imminente.

10h46 : Aythami s’engage à Cordoba. Le défenseur expérimenté s’engage avec les Andalous jusqu’en 2020.

10h41 : Milliyet explique que Yuto Nagatomo, latéral polyvalent de l’Inter Milan, est arrivé à Istanbul où il devrait rapidement s’engager avec Galatasaray.

10h37 : le défenseur Léo Lacroix est prêté au FC Bâle par l’ASSE. Le club suisse aura une option d’achat au cas où il souhaite s’emparer définitivement du joueur.

10H32 : Akram Afif est de retour à Al Sadd. L’attaquant appartenant à Villarreal revient dans son club formateur.

10h24 : selon Jutarnji List, le milieu de l’Inter Milan Marcelo Brozovic (25 ans) pourrait débarquer au FC Séville dans les prochaines heures.

10h23 : l’AS Roma aurait fait du polyvalent Daley Blind (27 ans, Manchester United) sa priorité pour ce dernier jour du mercato, annonce Tuttosport.

10h22 : le Daily Mail et Sky Sports expliquent que l’attaquant du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang (28 ans) passe actuellement sa visite médicale du côté d’Arsenal.

10h21 : prêté à Amiens par Monaco depuis le début de saison, Lacina Traoré pourrait bien s’offrir une nouvelle destination dans les prochaines heures. Selon La Provincia, l’attaquant ivoirien pourrait débarquer à Las Palmas sous la forme d’un prêt de six mois.

10h15 : Mesut Özil devrait finalement prolonger son contrat avec Arsenal. Selon Bild, son salaire devrait atteindre les 350 000 € par semaine.

10h09 : Viktor Fischer (23 ans) retourne au pays. Le milieu offensif, passé par l’Ajax Amsterdam, quitte Mayence pour rejoindre le FC Copenhague.

10h08 : l’attaquant canadien Cyle Larin (22 ans) quitte Orlando City aux États-Unis pour rejoindre Besiktas.

10h07 : l’attaquant international albanais Armando Sadiku (26 ans) débarque à Levante en provenance du Legia Varsovie.

10h06 : Admir Mehmedi (26 ans) quitte le Bayer Leverkusen pour s’engager avec le VfL Wolfsbourg jusqu’en juin 2022.

10h04 : pour remplacer Riyad Mahrez, annoncé proche de Manchester City, Leicester penserait à Andros Townsend (26 ans), ailier international anglais de Crystal Palace, annonce le Daily Mail.

9h50 : selon Sky Sports, Everton espère pouvoir boucler la venue d’Eliaquim Mangala (26 ans), désormais barré par Aymeric Laporte à Manchester City, sur le gong.

9h25 : prodige de l’équipe réserve de Zulte Waregem, Charles Andreas Brym quitte le club belge. Le jeune attaquant de 19 ans va rejoindre Lille selon La Dernière Heure. Un transfert surprenant compte tenu de l’interdiction de recrutement pesant sur le club nordiste.

9h24 : 5 mois seulement après son arrivée à Fulham, Yohan Mollo quitte déjà le club londonien. L’ancien milieu de terrain de Saint-Etienne a résilié son contrat avec les Cottagers. Il se retrouve donc libre comme l’air, avis aux amateurs.

The Club can confirm that Yohan Mollo has left Fulham following the mutual cancellation of his contract. We'd like to thank Yohan for his efforts during his time with us, and wish him the best of luck in the future https://t.co/UDid0tgbRF pic.twitter.com/G7QmQkpbkt

— Fulham Football Club (@FulhamFC) 30 janvier 2018