Un mercato capital. Pour les joueurs sans club, cette fenêtre des transferts hivernale était très importante. Certains joueurs ont trouvé un point de chute durant ce mois de janvier. Libre depuis son départ de Crystal Palace, Emmanuel Adebayor s’est engagé avec le club d’İstanbul Başakşehir. Mohamed Larbi lui a signé un an et demi avec Sochaux lui qui cherchait un nouveau défi à relever depuis son départ du Gazélec Ajaccio. Julien Faubert poursuit sa carrière en Finlande, au FC Inter Turku. D’autres n’ont pas encore réussi à retrouver un club. Certains marchés sont encore ouverts, notamment en Ukraine, en Russie ou en Chine, et ces éléments pourraient trouver leur bonheur. En attendant, Foot Mercato vous a concocté le onze des joueurs sans club. Certains étaient d’ailleurs déjà présents dans notre équipe des footballeurs libres après le mercato d’été.

Johny Placide (29 ans) est toujours sur le marché. Le portier a été libéré par le Stade de Reims en fin de saison dernière. Depuis, il prend son mal en patience et s’entraîne avec son club formateur, Le Havre. Une situation peu évidente comme il l’a confié il y a quelques mois à Paris-Normandie : « Venir m’entraîner ici, dans un club où j’ai gardé de bonnes relations avec pas mal de gens, est une chance pour moi. Je reste dans le rythme de la semaine d’un joueur pro et mentalement, ça m’aide à tenir le coup ». Un quotidien qui est celui d’autres joueurs libres à l’image de Kévin Constant (29 ans). Son dernier match officiel remonte au 24 avril 2016 avec Bologne. Depuis ? Plus rien. D’après nos confrères espagnols de Fichajes, le Club Atlético Peñarol, Santos et Huracán se sont penchés sur son cas. En vain pour le moment.

Du beau monde sur le marché

En défense centrale, on retrouve Philippe Mexès (34 ans). Depuis son départ du Milan AC, le Français n’a pas encore trouvé chaussure à son pied. Son expérience pourrait rendre de service à quelques clubs. Enfin à droite dans cette défense à trois, on retrouve Maicon (35 ans). L’ancien de la Roma est toujours sans club. Devant la défense, on retrouve Michael Essien. Il a confié en novembre : « Je suis toujours en activité, je m’entraîne pour garder la forme. Je n’ai pas pris ma retraite. Je l’annoncerais à tout le monde quand j’arrêterai ». Cape Town City a tenté de le faire signer ces derniers jours, mais l’opération a capoté finalement. Outre Charles N’zogbia (30 ans), qui avait été recalé à Nantes en début de saison, Kim Kallström (34 ans) est aussi sur le marché. Le milieu a résilié son contrat avec le Grasshopper Zurich. On parle d’un retour en Suède.

Ronaldinho (36 ans) est aussi libre. Son nom a été cité à Chapecoense suite au crash aérien qui a touché le club brésilien. Le Nacional en Uruguay rêvait aussi d’accueillir l’ancien joueur du Barça. Mais hormis la semaine dernière au Parc des Princes où il était invité d’honneur, on ne l’a pas vu fouler une pelouse. Nul doute que les candidats à sa venue sont nombreux. Enfin, Marouane Chamakh (33 ans), libre depuis son départ de Cardiff City, Didier Drogba (38 ans), qui n’ira pas au Corinthians, et Dimitar Berbatov (36 ans) évoluent en attaque. Ce dernier voulait revenir en Premier League cet hiver. Il s’entraînait avec Manchester United dans ce but-là. Mais aucun club ne l’a relancé pour le moment. Espérons pour eux qu’ils retrouvent un point de chute prochainement.