Qui dit rentrée des classes dit retour de la Ligue des Champions mais pas que. Le mois de septembre est également celui du retour du plus célèbre jeu vidéo consacré au football, un certain FIFA 20. Après un opus 2019 qui en a déçu plus d’un, cette nouvelle version paraît bien plus prometteuse et il faudra encore attendre deux bonnes semaines (24 septembre) avant de pouvoir s’exercer seul ou en ligne. Mais au-delà du jeu lui-même, ce qui est attendu comme chaque année, ce sont bien évidemment les notes accordées à chaque joueur.

EA Sports vient donc de lever le voile sur le top 100 des meilleurs joueurs du jeu. En tête figure toujours le même trio, à savoir Lionel Messi (94), Cristiano Ronaldo (93) et un certain… Neymar (92). Malgré ses problèmes extrasportifs, ses blessures à répétition et son début de saison loin des terrains du fait de l’incertitude liée à son avenir, l’attaquant parisien bénéficie toujours d’une note très élevée sur FIFA 20. Il possède d’ailleurs trois points de plus que son compère de l’attaque du PSG, Kylian Mbappé qui plafonne pour le moment à 89 (pas dans le top 10), en dépit de stats de vitesse hors normes (96).

Une note de 85 à FIFA 20 pour Icardi, Lukaku, de Ligt et de Jong

Quant à Mohamed Salah, il n’est que 8e avec une note de 90, soit un point juste derrière Eden Hazard (4e, 91), transfuge estival de Chelsea vers le Real Madrid. Le meilleur joueur de Premier League, sacré également meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions et grandissime favori pour le titre de Ballon d’Or, Virgil van Dijk, fait un bond énorme au classement (7e) et devient le défenseur le mieux noté du jeu avec 90, soit un point de plus que l’emblématique Sergio Ramos (89).

Enfin, pour les recrues stars de l’été, on notera les 85 du tandem néerlandais Frenkie de Jong (Barça) et Matthijs de Ligt (Juventus). Au PSG, Mauro Icardi dispose d’une carte de 85. Son remplaçant à l’Inter Milan Romelu Lukaku dispose de la même note. Quant à l’Espagnol Rodri, il profite de son passage de l’Atlético de Madrid à Manchester City pour faire son apparition dans le top 100.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10