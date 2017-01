Thiago Motta succombera-t-il aux appels du pied de la MLS ? La presse italienne annonce que l’Impact Montréal et Toronto se sont penchés sur le cas de l’international italien en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Wayne Rooney, Bastian Schweinsteiger ou encore Zlatan Ibrahimovic, que Manchester United va conserver un an de plus selon José Mourinho, ont aussi été approchés ces derniers mois par des écuries nord-américaines. Car la Major League Soccer veut attirer de nouvelles stars cette année 2017. En effet, 2016 a marqué la fin d’une ère puisque plusieurs éléments ont quitté la ligue en fin d’année. C’est le cas de Steven Gerrard qui a annoncé sa retraite. D’autres aussi ont été au bout de leur contrat. Ils sont désormais libres et disponibles afin de rejoindre une nouvelle écurie cet hiver.

C’est le cas de Frank Lampard. Après deux années passées au New York City FC, l’Anglais est libre.À 38 ans, le milieu de terrain n’a pas encore pris de décision concernant son avenir lui que la FA veut aider à devenir entraîneur. Interrogé récemment par la BBC, il a confié : « Je déciderai en janvier si je continue à jouer ou pas, car j’ai quelques propositions ». La trentaine bien entamée, Lampard pourrait faire bénéficier de son expérience les clubs intéressés. Il y a quelques jours, on parlait notamment de Swansea (dernier de Premier League) si Harry Redknapp était nommé entraîneur. Lampard lui voit les choses encore plus grand. « Je serai toujours à Chelsea, quoiqu’il arrive, même si c’est simplement avec mon abonnement pour aller au stade. Je vais rester en contact avec eux (...) Avoir un rôle au sein du club ou non n’est pas de mon ressort, donc je ne peux rien dire de plus. J’adorerais retourner à Chelsea, mais ça ne marche pas comme ça ». Un appel du pied en bonne et due forme.

Des éléments expérimentés à moindre coût

Également passé par Chelsea, Didier Drogba, lui, a défendu les couleurs de l’Impact Montréal durant deux ans. Le temps de claquer 22 buts en 39 rencontres. Après l’élimination de son équipe en demi-finale de MLS, celui qui a perdu son statut de titulaire cette saison a fait ses adieux : « Fier d’avoir porté les couleurs de cette ville, fier de mes coéquipiers, on y a cru, mais ce match on le perd à l’aller. Cette équipe n’a pas fini de grandir et d’impressionner !!! Merci à tous ceux qui m’ont soutenu, merci au peuple montréalais ».À 38 ans, l’attaquant ivoirien ne veut pas encore raccrocher les crampons comme il l’a confié à RTL au mois de novembre : « Je pense continuer (...) J’ai envie de jouer, tout est ouvert. Ce que je veux, c’est prendre du plaisir. Rien n’est clair, mais je veux me donner toutes les possibilités ». S’il n’a plus ses jambes de 20 ans, Drogba reste un renard des surfaces expérimenté. Celui qui a souvent déclaré qu’il reviendrait à Marseille est prêt pour un ultime challenge lui qui a joué en France, en Angleterre, en Chine ou encore en Turquie.

Parmi les autres affaires à saisir en Major League Soccer, on peut citer celle que pourrait constituer Robbie Keane. Comme Gerrard, l’Irlandais n’a pas prolongé avec les Los Angeles Galaxy. Arrivé sur la côte ouest des États-Unis en 2011, le joueur de 36 ans n’est pas décidé à arrêter sa carrière lui qui souhaite continuer en Major League Soccer. The Sun précise que plusieurs clubs sont intéressés par lui à savoir les Vancouver Whitecaps, Minnesota United, Colorado Rapids et Atlanta United. Keane a même refusé des propositions venant d’Australie. Autre joueur libre : Julio Baptista. L’ancien joueur du Real Madrid défendait les couleurs d’Orlando City avec Kaka cette saison. Mais après seulement une saison en MLS, il n’a pas été conservé. À 35 ans, le milieu offensif qui a claqué 6 buts en 23 rencontres peut encore rendre quelques services à des équipes en quête d’un renfort expérimenté à moindre coût. Avis aux amateurs !