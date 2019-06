« Je ne peux parler de mon avenir »

Moahmed Salah fait parler de lui dans le journal As. Interrogé après la victoire en Ligue des Champions, l’international égyptien a simplement déclaré qu’il ne pouvait parler de son avenir. Des mots qui font la une ce matin. « Salah lance les enchères » s’emporte le média espagnol. D’après As, le Bayern Munich, le Real Madrid et Manchester United ont bien noté la déclaration du joueur. On imagine mal toutefois Salah quitter Liverpool cet été, juste après la victoire en C1.

Les bannis du Real vont rebondir

Toujours en Espagne, Mariano Diaz fait la couverture de Marca ce lundi. Dans une interview accordée au média ibérique, l’ancien Lyonnais annonce la couleur pour l’année prochaine. Et s’il n’entre pas vraiment dans les plans de Zinédine Zidane, Mariano y croit encore. « Ce sera mon année au Real Madrid » affirme-t-il. Avant d’ajouter : « je veux démontrer ce que je suis venu faire ici ». Autre joueur banni de l’équipe, Keylor Navas fait la une de Record au Portugal. D’après le journal, le gardien est poussé vers la sortie au Real, et il pourrait rebondir du côté du Benfica Lisbonne. D’ailleurs le club espagnol pourrait se servir de ce mouvement, pour faire venir João Felix dans le sens inverse.

« Maldini dit oui »

En Italie, un grand nom fait la une de la Gazzetta dello sport : Paolo Maldini. « Maldini dit oui », titre le journal transalpin. Il va être directeur technique de l’AC Milan avec les pleins pouvoirs. Un mouvement important pour le club, qui fait revenir l’une de ses légendes. Et selon les informations de la Gazzetta dello sport, Maldini a déjà une idée de qui nommer pour prendre les rênes de l’équipe. Il s’agit de Marco Giampaolo, actuellement en poste à la Sampdoria.