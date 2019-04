Barcelone déjà champion pour la presse catalane

En Espagne, c’est le Barça qui est sorti victorieux du choc contre l’Atlético. Deux buts à 0 pour les Blaugranas, et ce dimanche la presse catalane est unanime. Le FC Barcelone est déjà champion. « Une autre Liga » titre Sport, en ajoutant, « et maintenant place à la Ligue des Champions ». Mundo Deportivo aussi s’enflamme : « Champion », écrit le quotidien sur sa couverture. Il faut dire qu’à sept journées de la fin le Barça a 11 points d’avance sur les Colchoneros. Même le journal As, pourtant un journal pro madrilène fait sa une sur les Blaugranas « Suarez et Messi tirent le rideau », titre le quotidien ibérique.

« Benzema et dix autres »

On reste en Espagne avec le match du Real hier, et une nouvelle victoire pour Zidane. Les Merengues ont gagné 2 buts à 1 grâce à un doublé de Karim Benzema. L’attaquant Français enchaine les buts depuis le retour de Zizou sur le banc du Real Madrid, et il enfile aussi de plus en plus souvent le costume du sauveur. « Benzema et dix autres », affirme ainsi Marca. Selon le journal espagnol, il y avait un fossé entre le numéro 9 et les autres joueurs de la Casa Blanca.

« Un 8e scudetto signé Kean »

Enfin, en Italie le jeune Moise Kean a encore frappé. La Juventus affrontait l’AC Milan hier, et c’est le jeune attaquant de la Squadra Azzurra qui a donné l’avantage à son équipe en marquant le but du 2-1. « Un huitième scudetto signé Kean » titre la Gazzetta dello sport . En effet, le titre est déjà joué en Italie, et le futur vainqueur de la Serie A ne fait plus aucun doute. La Vieille Dame pourrait même être sacré championne dès ce dimanche, si Naples perd contre le Genoa. Toute la presse spécialisé ne parle que du jeune talent de la Juve : « L’ange Kean » titre le Corriere dello sport et pour Tuttosport c’est tout simplement « Fou ».