PSG-Monaco, pour certains, il s’agit déjà de la finale du championnat, pour d’autres d’une affiche entre les deux meilleures équipes du championnat. Entre un PSG sur la pente ascendante et emmené par un Edinson Cavani insatiable et une équipe de Monaco que rien ne semble pouvoir arrêter et qui pulvérise tout sur son passage, la rencontre a tout pour plaire. Pour Paris et Unai Emery il s’agit là d’un formidable moyen de revenir à hauteur du club du Rocher. Pour l’ASM, il s’agit de frapper un grand coup sur la Ligue 1 et prendre par la même occasion six points d’avance sur son principal concurrent pour le titre.

Leonardo Jardim et les siens peuvent compter sur une statistique incroyable qui va forcément peser dans les têtes. Sur les 10 derniers PSG-Monaco au Parc des Princes (dont 5 sous l’ère QSI), le PSG ne l’a emporté qu’une seule fois contre le club monégasque pour six résultats nuls et trois défaites. Monaco est donc la véritable bête noire du club de la capitale. D’ailleurs, la saison passée, Monaco avait été la seule équipe à battre le PSG chez lui… Ajoutez à cela la force de frappe surpuissante de l’ASM depuis le début de la saison et une équipe du PSG bien meilleure qu’en début d’exercice, mais encore fragile, et vous pouvez vous laisser tenter sur la cote incroyable proposée par notre partenaire Zebet. En effet, la victoire de Monaco est proposée à 5,10. De quoi faire sauter la banque en misant sur l’actuel leader de Ligue 1…

Pariez 100€ sur une victoire de Monaco sur ZEbet.fr pour encaisser 510€ ! Avec jusqu’à 150€ de bonus pour parier sur leur site, ZEbet possède un des bonus les plus attractifs du marché ! Simple et rapide, 60€ rien qu’en finalisant votre inscription et le reste en cashback de vos enjeux.