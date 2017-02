Ce mardi, l’AS Monaco a rendez-vous avec son destin. Comme il y a deux ans face à Arsenal, le Club de la Principauté à l’occasion de rajouter un nouvel exploit à son palmarès. Il faut dire que tous les voyants sont au vert pour l’ASM depuis le début de la saison. Etincelant en Ligue 1, Monaco brille également en Coupe d’Europe. Et c’est une équipe monégasque qui arrive gonflée à bloc avant le choc face à une équipe de Manchester City en plein doute et qui doit faire face à la méforme de Sergio Aguero et surtout à la blessure de sa nouvelle étoile Gabriel Jesus.

Ajoutez à cela les statistiques flatteuses de Monaco en Ligue des champions face à des clubs anglais (Monaco ne s’est incliné qu’à deux reprises en dix matches face à des clubs anglais), le fait que le club du Rocher n’a jamais perdu en Angleterre en cinq déplacements toutes Coupes d’Europe confondues lors d’affrontements à élimination directe, que les hommes de Leonardo Jardim restent sur deux succès retentissants en Angleterre en LdC face à Arsenal (0-2 en 2015) et face à Tottenham il y a quelques semaines (1-2), que l’AS Monaco est encore largement installé en tête du classement des attaques les plus prolifiques des cinq grands championnats européens (76 buts marqués contre seulement 63 pour le Barça) et vous pouvez vous laisser tenter sur la cote incroyable proposée par notre partenaire Zebet. En effet, la victoire de Monaco est proposée à 4,80. De quoi faire sauter la banque en misant sur l’actuel leader de Ligue 1 qui devrait jouer crânement sa chance à l’Etihad Stadium de Manchester…

