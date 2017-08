Monaco se penche du Vietto

Face à la menace d’un départ de Kylian Mbappé, les dirigeants monégasques semblent avoir pris le taureau par les cornes. Le prodige français s’est retrouvé dans un premier temps sanctionné pour son comportement lors de ce mercato. Face à Dijon dimanche, il est resté tout le match sur le banc. Puis, selon le site internet de Marca, ils auraient enclenché la marche avant afin de trouver un remplaçant à leur pépite. L’AS Monaco se serait en effet renseigné sur le buteur argentin de l’Atletico Madrid, Luciano Vietto. Barré par la concurrence en attaque chez les Colchoneros, l’ancien attaquant de Villareal cherche une porte de sortie. Celle-ci pourrait être Monaco, mais aussi la Sampdoria, Valence ou encore Villareal, qui souhaiterait le voir revenir. Marseille serait aussi venu aux nouvelles comme nous vous l’avions indiqué la semaine dernière.

Liverpool veut un échange Coutinho - Rakitic

Le feuilleton Coutinho au FC Barcelone va-t-il enfin prendre fin ? Plus les jours passent et plus la tendance semble positive. Le Brésilien n’a pas disputé le barrage aller de la Ligue des champions hier contre Hoffenheim. Il n’était même pas convoqué dans le groupe. Surtout, les Reds semblent enfin décidés à négocier avec le Barça sur ce transfert. Selon le site internet Diario Gol, Liverpool tenterait d’inclure dans la transaction Ivan Rakitic, le milieu croate du FCB. Ceci afin de faire baisser le prix demandé au Barça, ce qui serait avantageux pour les Blaugranas, mais aussi afin de récupérer un joueur de qualité, qui plaît beaucoup à Jurgen Klopp, au milieu. Les dirigeants catalans vont-ils accepter ? La suite au prochain épisode.

Everton, 49M€ sur Sigurdsson

Et pour clore ce mercato très ambitieux, Gylfi Sigurdsson ! Everton a véritablement réalisé un des mercato les plus impressionnants de Premier League. Certes, les Toffes ont payé cher leurs recrues, que ce soit Pickford, Rooney, Klaasen, Keane ou encore Sandro Ramirez, mais toutes sont une véritable plus-value pour le club de la Mersey. Ceci pourrait permettre à Everton de disputer une place dans le Top 4 cette saison. La dernière recrue devrait donc s’appeler Gylfi Sigurdsson. L’Islandais devrait débarquer de Swansea pour une somme record pour les Toffees : 49 millions d’euros, selon le Daily Express. Soit le transfert le plus cher de l’Histoire du club. Si ça, ce n’est pas avoir les moyens de ses ambitions...