Monaco tente le coup Alexis Sanchez ?

Si le feuilleton Kylian Mbappé va succéder au dossier Neymar qui vient de se terminer, l’AS Monaco va trembler jusqu’au bout pour sa pépite, qui voudrait quitter le club. Mais les dirigeants monégasques ont plus d’un tour dans leur sac, et prépareraient un gros coup également. Selon les informations du Sun, l’ASM s’apprête à faire une offre de 50 millions d’euros pour racheter la dernière année de contrat d’Alexis Sanchez à Arsenal. Et même si Arsène Wenger a encore affirmé récemment qu’il n’était pas à vendre, il n’a toujours pas prolongé et il n’est pas certain que le club londonien souhaite prendre le risque de le perdre gratuitement l’été prochain...

Bacca se rapproche du FC Séville

L’attaquant du Milan AC Carlos Bacca est une piste de l’Olympique de Marseille depuis de nombreuses semaines, et malgré plusieurs approches timides, rien ne s’est jamais vraiment concrétisé. Ce vendredi, c’est même carrément un échec cuisant puisque Estadio Deportivo annonce que le joueur est proche désormais du FC Séville. L’agent de Bacca a confirmé au journal que le joueur était intéressé par un retour dans son ancien club et que les contacts étaient désormais avancés entre les différentes parties. L’OM peut donc abandonner définitivement la piste.

Gareth Bale est à vendre, MU intéressé

Le transfert de Neymar agit véritablement comme un effet domino. En Angleterre, Manchester United a également décidé de marquer les esprits. Selon le Daily Star, le club mancunien serait prêt à mettre 100 millions d’euros sur l’attaquant du Real Madrid Gareth Bale. Le tabloïd affirme même dans son titre que le Gallois est « à vendre ». Ce transfert pourrait bien entendu être une des raisons d’accueillir plus sereinement le prodige français Kylian Mbappé au sein de la Casa Blanca.