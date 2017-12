Mourinho relance Hazard

C’est un dossier qui revient de temps en temps, comme un petit bouton d’acné sur la joue. La star de Chelsea, Eden Hazard, courtisé par à peu près tous les grands clubs européens, dont Manchester United, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, vient garnir la gazette du Sun aujourd’hui. Sur la Une, on peut lire : « le projet de United pour Eden ». Autrement dit, Manchester United a décidé de revenir à la charge. José Mourinho qui a bien connu le Belge à Chelsea voudrait l’avoir de nouveau sous son aile. Et pour ça, les dirigeants des Red Devils seraient prêts à mettre 100 millions d’euros sur la table. Chelsea l’avait recruté pour 35 M€ à Lille.

Enfin la fin pour Coutinho ?

Alors celui-là, ce n’est pas un dossier régulier, c’est un dossier quotidien qui garnit les pages des quotidiens sportifs catalans. On parle évidemment du dossier Philippe Coutinho et du FC Barcelone. Déjà proche de signer cet été, le Brésilien de Liverpool est pressenti pour cet hiver, et ce serait « la dernière ligne droite » d’après les informations du journal Sport. En effet, le Barça aurait accepté de payer 150 millions d’euros, bonus compris, pour s’attacher ses services. En revanche, le média ne donne pas de détails sur la distance de cette dernière ligne droite. Il faudra donc être encore patient.

Walcott et N’Zonzi en priorités

Fraîchement débarqué et déjà des plans en tête. Sam Allardyce, nouveau coach d’Everton depuis peu, aurait déjà établi son plan de bataille pour le mercato d’hiver. À en croire les informations du Mirror ce mercredi, le club des Toffees suivrait avec attention deux dossiers. Celui du Gunner Theo Walcott et celui du Français Steven N’Zonzi. Ce dernier, âgé de 29 ans, évolue actuellement sous le maillot du FC Séville, en Espagne.