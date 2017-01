Le message de Zidane au Barça

Ce mercredi, le FC Barcelone s’en est encore remis à son sauveur : grâce à un coup franc de Lionel Messi en fin de rencontre (son troisième en trois matches), le club catalan a évité la prolongation et validé sa qualification pour les quarts de finale de Coupe du Roi, aux dépens de l’Athletic Bilbao. Et si l’euphorie est de mise pour la presse pro-Barça, les quotidiens madrilènes préfèrent retenir le message clair de Zinedine Zidane. En conférence de presse, hier, l’entraîneur du Real Madrid a déclaré : « L’objectif, c’est le triplé ». La fin de saison s’annonce d’ores et déjà palpitante en Espagne, puisque Real et Barça sont toujours en course en Coupe du Roi et en Ligue des Champions, les Merengues ayant fait le trou en Liga (5 points d’avance sur les Blaugranas avec un match de retard).

Bakayoko priorité de Manchester United !

Manchester United n’a pas terminé son mercato, et le départ de Morgan Schneiderlin pour Everton ne devrait pas rester sans suite. Au contraire, José Mourinho souhaiterait profiter du chèque de 25 M€ reçu pour le Français, afin de boucler plus tôt que prévu son dossier prioritaire au milieu de terrain. Le Daily Star assure aujourd’hui que Tiémoué Bakayoko, devenu incontournable à Monaco, est la piste numéro 1 des Red Devils dans l’entrejeu. Le Special One pensait s’attaquer à ce dossier l’été prochain, mais l’intérêt persistant de Chelsea pour le Monégasque l’aurait poussé à revoir son plan. Une offre de 46 M€ serait ainsi dans les tuyaux pour s’assurer ses services dès cet hiver !

Le Bayern tient le nouveau Lewandowski

Ce jeudi, le Corriere dello Sport publie un article sur les jeunes buteurs qui vont animer les prochains mercatos. Parmi eux, le Niçois Alassane Plea, suivi en Premier League, mais surtout deux "héritiers" : « le nouveau Zlatan », Kasper Dolberg (Ajax) que se disputent la Juventus et Naples, mais aussi « le nouveau Lewandowski », à savoir Timo Werner (Leipzig). À son sujet, le quotidien italien est catégorique : « Son destin est déjà scellé, il rejoindra le Bayern Munich. Carlo Ancelotti le veut l’année prochaine au Bayern, pour le faire grandir aux côtés de Lewandowski, dont il est l’héritier désigné ».