Les premiers objectifs de Zizou

Chaque jour nous rapproche un peu plus du mercato d’été et ça, la presse madrilène l’a bien compris. Aujourd’hui à la Une de As, on annonce qu’Eden Hazard (Chelsea) et Paul Pogba (Manchester United) sont les « premiers objectifs » de Zinedine Zidane pour le mercato d’été 2019. « Les deux favoris de Zidane pour son nouveau projet », écrit exactement le quotidien espagnol. Quid du dossier Mbappé ?

Les Madrilènes demandent le départ de 6 joueurs

Et avant le recrutement des superstars pour cet été à Madrid, il va falloir entamer un dégraissage massif. Le quotidien Marca a dressé une liste de 13 joueurs potentiellement sur le départ et a demandé aux supporters madrilènes de voter : « voulez-vous compter sur Gareth Bale la saison prochaine ? » "Non", répondent 90% des internautes. C’est "non", également, pour Jesus Vallejo, Marcelo, Federico Valverde, Mariano Diaz et Luca Zidane. En revanche, c’est "oui" pour le Champion du Monde Raphaël Varane, que le public semble visiblement apprécier.

Neymar pousse pour Coutinho

Dans la presse catalane, Sport dresse de son côté la liste des courtisans potentiels pour Coutinho, annoncé sur le départ. Outre Chelsea et Manchester United, on peut voir que le PSG y figure également. Le journal espagnol nous apprend aujourd’hui que c’est son compatriote brésilien Neymar qui pousse les dirigeants parisiens à le recruter. La piste n’est pas nouvelle puisqu’avant de filer à Barcelone, l’ex-joueur de Liverpool avait failli rejoindre le Paris Saint-Germain.