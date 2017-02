La Ligue des Champions est de retour. Pour ouvrir ces huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, c’est un choc PSG-Barça qui s’annonce. Un match très attendu et dont les statistiques ne sont clairement pas en faveur des Parisiens. Et les raisons pour lesquelles Paris peut craindre l’une de ses bêtes noires sur la scène européenne sont nombreuses à commencer par la statistique terrible d’Unai Emery face au Barça. L’ancien coach de Séville n’a gagné qu’un seul de ses 23 matches toutes compétitions confondues contre Barcelone en tant qu’entraîneur (1 victoire, 6 nuls, 16 défaites).

De quoi craindre le pire pour le PSG qui reste sur trois défaites consécutives contre l’ogre espagnol. Et si la défense parisienne devra faire face à la toute-puissance de la MSN, il y a un homme que la paire défensive parisienne devra observer tout particulièrement. Neymar aime Paris et adore marquer face au PSG. En 4 matches, il a marqué 5 buts dont 2 au Parc des Princes. Ajoutez à cela que l’ancien de Santos reste sur trois buts lors du ¼ de finale de Ligue des Champions d’il y a deux saisons contre le PSG, que Neymar revient très bien depuis le début de l’année 2017, qu’il connaît très bien les faiblesses de Marquinhos pour le côtoyer en sélection, que l’inexpérimenté Kimpembe sera aligné en lieu et place de Thiago Silva forfait et vous pouvez vous laisser tenter par la jolie cote proposée par notre partenaire Betclic. En effet, un but de Neymar face au PSG est proposé à 2,75. De quoi toucher le jackpot en misant sur la star brésilienne !

