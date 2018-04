Herrera crée la polémique lors du derby de Manchester

Un derby de Manchester n’est jamais fini. Déjà à l’aller, les incidents dans le tunnel d’Old Trafford avaient fait polémique durant plusieurs jours outre-Manche. Après ce match retour de samedi et la victoire spectaculaire de Manchester United (3-2), c’est le milieu de terrain des Red Devils, Ander Herrera, qui a créé la polémique. Celle-ci est partie des réseaux sociaux lorsque des images ont montré l’Espagnol en train de cracher sur le logo de Manchester City à l’entrée des vestiaires de l’Etihad Stadium. Une polémique que Herrera a tenté d’éteindre aussitôt en déclarant que « c’était totalement accidentel et qu’il n’y avait aucune intention. » Pas sûr que cela suffise à calmer les supporters de Manchester City déjà très remontés après avoir été privés du sacre samedi par leurs meilleurs ennemis.

Liverpool aussi sur Fellaini

En fin de contrat le 30 juin prochain à Manchester United, Marouane Fellaini va, semble-t-il, avoir l’embarras du choix pour la saison prochaine. Alors que le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco se seraient montrés intéressés par le milieu de terrain belge, les deux clubs français ont vu dans ce dossier l’arrivée des très gros candidats. Selon L’Équipe, Liverpool se serait positionné et aurait même offert un contrat de trois ans à l’ancien joueur d’Everton. Les Reds qui ne seraient pas mécontents de chiper un joueur à leur ennemi de toujours.

Oblak, héros du derby de Madrid

Même si Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann ont brillé en marquant hier après-midi lors du derby de Madrid entre le Real et l’Atletico, ce matin pour la presse espagnole, c’est bien Jan Oblak le héros du soir. Le portier des Colchoneros a réalisé plusieurs parades de grande classe pour arracher le nul et laissé les Merengues à quatre points de son équipe. Pour AS et Marca, le Slovène « a dit non et a freiné le Real » qui est désormais 4e de Liga, devancé par Valence d’un point.