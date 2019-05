Il y a plusieurs heures, la Fédération Italienne de football avait décidé de frapper fort. « La Commission des Agents Sportifs condamne respectivement Carmine Raiola et Vincenzo Raiola à trois et deux mois de suspension d’exercice de l’activité d’agent », pouvait-on effectivement lire dans le communiqué publié par la FICG, qui avait donc décidé d’infliger une suspension au célèbre agent de footballeurs Mino Raiola et à son cousin Vincenzo. La raison ? Un problème concernant le transfert de Gianlucca Scamacca de Sassuolo vers le PEC Zwolle.

Le principal concerné n’avait alors pas attendu bien longtemps pour répondre. « Je vais demander justice face à cette injustice et pour la liberté d’expression, dans chaque tribunal possible car mon objectif principal est l’intérêt du football italien. Je vais mener ce combat fièrement afin d’obtenir ce qui est conforme à la loi », avait expliqué Mino Raiola quelques heures après l’annonce de sa suspension. Mais ce vendredi, le principal concerné a appris une deuxième mauvaise nouvelle. Au lendemain de cette décision de la Fédération Italienne de football, la FIFA a décidé de frapper encore plus fort, en étendant cette suspension à l’international.

Mino Raiola aura les bras croisés jusqu’au 10 août !

« Le Président de la Commission de Discipline de la FIFA a décidé aujourd’hui d’étendre les sanctions imposées par la Fédération Italienne de Football (FIGC) aux intermédiaires Carmine (Mino, ndlr) et Vincenzo Raiola à l’échelle mondiale. Carmine Raiola est suspendu pour une période de trois mois et Vincenzo Raiola pour une période de deux mois. La décision de la Commission de Discipline de la FIFA a été notifiée aujourd’hui et prend effet immédiatement », peut-on lire sur le site de la FIFA.

Qu’est-ce que cela signifie alors pour la suite ? Désormais suspendu jusqu’au 10 août prochain, l’agent de Paul Pogba (Manchester United), Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy), Blaise Matuidi (Juventus) ou encore Marco Verratti (Paris SG) ne pourra tout simplement plus gérer personnellement les dossiers de ses clients jusqu’à cette date. L’agent de 51 ans va donc manquer une bonne partie du mercato et n’aura plus que quelques jours pour travailler sur des transferts ou des prolongations de contrat.