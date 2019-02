Une véritable légende du Napoli. Arrivé à l’été 2007 au Napoli en provenance de Brescia, Marek Hamsik a rapidement été adopté par les tifosi napolitains. Et en presque douze années de bons et loyaux services, le milieu slovaque a battu tous les records. Auteur de 520 apparitions avec les Partenopei, le joueur de 31 ans est aujourd’hui le joueur le plus capé du Napoli, mais également le meilleur buteur de l’histoire du club avec ses 123 buts. Mais la belle histoire touche à sa fin. Titulaire le samedi 2 février lors de la victoire contre la Sampdoria (3-0), Marek Hamsik a en effet effectué ses derniers pas avec la tunique napolitaine. Alors que le mercato hivernal a clôturé ses portes en Europe, celui-ci reste toujours ouvert dans certains pays, comme en Chine. Et le Dalian Yifang a réussi à séduire Marek Hamsik.

Ce dernier s’est en effet engagé ce jeudi 14 février avec la formation de Chinese Super League (première division chinoise) où il a signé un contrat de trois ans, alors que le Napoli doit de son côté récupérer environ 20 millions d’euros avec ce transfert. Les deux parties sont donc enfin tombées d’accord, puisque le transfert avait été reporté par le Napoli suite à des différends au sujet du versement des indemnités.« Nous sommes tombés d’accord avec le Dalian. Je souhaite à Marek d’être heureux en Chine. Les portes de Naples lui seront toujours ouvertes », a déclaré le président du club napolitain, sur Twitter, officialisant une nouvelle qui se faisait attendre depuis quelques jours.

L’accordo con il Dalian è stato raggiunto. Auguro a Marek di essere felice in Cina. Le porte del Napoli saranno sempre aperte per lui. #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 14 février 2019

L’international slovaque, qui va toucher 9 millions d’euros par an au Dalian Yifang, va donc découvrir un nouveau pays et un nouveau championnat après avoir joué en Italie (Napoli, Brescia) et en Slovaquie (Slovan Bratislava). En Chine, Marek Hamsik va donc retrouver deux anciens joueurs de Liga notamment, à savoir Nicolas Gaitan et Yannick Ferreira Carrasco. Les deux joueurs avaient en effet décidé de quitter l’Atlético de Madrid cet été pour tenter l’aventure en Chine. Avec les deux anciens Colchoneros et donc désormais Marek Hamsik, le Dalian Yifang va donc disposer d’un milieu de terrain de poids. En attendant peut-être d’autres renforts dans les jours à venir, alors que les noms de Wilfried Zaha (Crystal Palace), Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach) et Olivier Giroud (Chelsea) avaient été associés aux Faucons Bleus en janvier.