Il faut désormais s’y faire, la Ligue des Champions est désormais disponible en exclusivité sur les chaines de RMC Sport. Avec les droits de la Premier League, RMC Sport est désormais incontournable dans le paysage audiovisuel footballistique français. Autant de bonnes raisons pour vous de vous y abonner si ce n’est pas déjà fait. Et pour finir de vous convaincre, RMC Sport vous propose une offre de 19 € sans engagement pour profiter de 100 % de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et si vous n’en avez pas assez, vous pourrez également suivre l’UEFA Europa League ainsi que la Premier League !

Et quoi de mieux qu’un OL-Manchester City pour profiter des plaisirs de la Ligue des Champions. L’OL, qui jouera sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions au Groupama Stadium, souhaitera réitérer son exploit du match aller où le club rhodanien avait infligé la seule défaite de la saison aux hommes de Pep Guardiola. De son côté, Manchester City voudra se venger de l’affront du match aller et devrait être surmotivé à l’idée de rencontrer la bande à Bruno Genesio. Voilà qui promet un affrontement épique entre les deux leaders du groupe F. Un match à ne rater sous aucun prétexte !

À cette occasion, RMC Sport met en place son offre foot pour 19 € par mois et sans engagement, vous profitez de toute la Premier League, de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Europa ! Vous avez ainsi accès chaque week-end aux plus belles affiches de la Premier League et en semaine, vous ne raterez rien des matches de Coupe d’Europe des clubs français et des plus grands clubs européens !