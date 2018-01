La Ligue 1 nous offre ce week-end avec un alléchant OL-PSG, l’un des chocs de la saison entre le leader et son dauphin et surtout entre deux équipes en bonne forme. Le PSG n’en finit plus de briller depuis sa lourde défaite face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Quant à la formation lyonnaise, elle reste sur une série de quatre victoires et un nul toutes compétitions confondues.

Mais attention, si le PSG est favori si l’on s’en réfère aux paris sportifs, la rencontre promet d’être disputée. Il faut dire que les statistiques parisiennes en terres lyonnaises sont loin d’être merveilleuses depuis une quinzaine d’années. Pire, l’OL semble être une véritable bête noire quand il s’agit de se déplacer à Gerland puis désormais au Groupama Stadium pour Paris. Sur les seize derniers affrontements entre les deux équipes, la formation chère à Jean-Michel Aulas l’a emporté à 8 reprises pour 5 nuls et seulement 3 défaites, dont une sur le fil l’an passé 2-1 grâce à un but de Cavani inscrit dans les dix dernières minutes.

Ajoutez à cela les difficultés de Paris à l’extérieur face aux gros cette saison. À Marseille par exemple (match nul 2-2 sur le fil) ou face au Bayern Munich en Ligue des Champions (défaite 3-1)). De plus, le PSG a longtemps souffert au match aller contre l’OL en marquant deux buts dans le dernier quart d’heure. Enfin, l’OL a battu l’OM et Monaco dans son antre et les rhodaniens seront surmotivés à l’idée de réduire l’écart avec le PSG. Vous comprendrez donc l’étendue de la tâche qui attend les hommes d’Unai Emery. Le résultat s’annonce donc indécis si bien qu’un résultat nul entre ces deux équipes paraît plus qu’envisageable.

