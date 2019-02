Ce dimanche tous les regards seront tournés vers Lyon et le Stade des Lumières : l’Olympique Lyonnais reçoit le Paris Saint Germain et sa ribambelle de stars pour le compte de la 23ème journée de championnat. Au vu des éléments inscrits sur la feuille de match, on peut être assurés d’assister à une rencontre de haut niveau.

Quand le PSG joue, le spectateur est assuré de voir pléthore de buts. C’est en tout cas ce que les statistiques montrent. Sur les 3 derniers matchs, les Parisiens ont fait trembler les filets plus de 5.3 fois en moyenne. Il faut dire que l’attaque parisienne en fait rêver plus d’un : la MCN occupe 3 des 4 premières places du classement des buteurs de Ligue 1. Et même sans Neymar blessé, on peut compter sur le jeune prodige Mbappé et le vieux briscard Cavani, qui pèsent à eux deux plus de la moitié des buts de l’équipe (respectivement 27% et 24%), pour enflammer les lignes de défense adverses. D’ailleurs les Lyonnais vont devoir trouver une solution pour contenir la fougue de Kyllian Mbappé et l’empêcher de réitérer l’exploit du match aller où le natif de Bondy avait plié le match en inscrivant un quadruplé en l’espace de 13 minutes…

Une chose est sûre, les hommes de Bruno Genesio voudront se racheter aux yeux de leur supporters et faire oublier l’humiliation du déplacement au Parc des Princes (5 – 0). Par ailleurs, on sait que quand le PSG se déplace entre Rhône et Saône le match est rarement à sens unique et la bataille est âpre et disputée sur le terrain ; en témoignent les statistiques des 6 dernières confrontations entre les deux protagonistes sur terrain lyonnais : 3 victoires pour l’OL, 1 match nul et 2 victoires pour le PSG…

Entre une attaque parisienne en feu et des Lyonnais revanchard, l’affiche s’annonce bouillante.

Que vous soyez supporter lyonnais, supporter parisien ou simplement amateur de beau jeu, le calendrier s’annonce excitant : Lyon va à Nice le 10/02 et reçoit Guingamp le 15/02 et le PSG se déplace à Saint Etienne le 17/02. Cela tombe bien, CANAL+ met en place une offre absolument exceptionnelle pour les lecteurs de Foot Mercato : pour seulement 19,90€ par mois et sans engagement, vous profitez de tout CANAL+ et CANAL+ Décalé ! Vous avez ainsi accès chaque semaine aux deux plus belles affiches de la Ligue 1, avec en exclusivité le match du samedi à 17h et celui du dimanche à 21h. En prenant votre abonnement ce dimanche 20 janvier, vous aurez ainsi l’occasion de suivre toutes les rencontres mentionnées plus haut et bien d’autres !

Cliquez ici pour regarder OL - PSG sans engagement