Zidane blinde le Real

Le journal madrilène As s’intéresse ce lundi à la tactique de plus en plus défensive de Zinedine Zidane. En faisant le parallèle avec le coach de l’Atlético de Madrid, Diego Simeone, qui est réputé pour ce jeu-là. Depuis la défaite du Real Madrid (3-0) à Paris en Ligue des Champions, les hommes de ZZ n’ont pas encaissé le moindre but en trois rencontres de championnat. Mieux encore, le leader de la Liga n’a concédé qu’un seul tir cadré. C’est ce qu’on appelle une belle réaction sur le terrain, à confirmer demain contre le FC Bruges en Coupe d’Europe.

Solskjær réclame un buteur

En Angleterre, Ole Gunnar Solskjær réclame expressément un buteur pour cet hiver. Après la perte de Romelu Lukaku cet été, Manchester United a besoin d’un nouvel attaquant, a estimé le coach des Red Devils en conférence de presse hier. Les journaux anglais, à l’instar du Daily Telegraph, parlent notamment de la possibilité de recruter le Lyonnais Moussa Dembélé, scouté par Manchester depuis longtemps. Aussi, il n’est pas impossible de voir un gros coup comme Jadon Sancho être réalisé par le club anglais, selon ce même média. Réponse dans 3 mois.

« Ribéry est un immense joueur »

En Italie, c’est Franck Ribéry qui fait la Une et les gros titres du Corriere dello Sport. « C’est la sentence Ribéry », titre le média italien après la victoire de la Fiorentina sur la pelouse de l’AC Milan (1-3). Homme du match avec un but splendide, une ovation de la part du stade milanais de San Siro, un début de saison très réussi du côté de la Fiorentina, bref « Ribéry est un immense joueur qui illumine la Viola », écrit le journal, sous le charme du Français.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10