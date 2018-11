Sale temps pour Ousmane Dembélé

Que ce soit en France, en Espagne ou même en Allemagne, Ousmane Dembélé fait la Une partout ! Dans le journal L’Équipe, on explique que Dembélé est en danger au FC Barcelone, son comportement exaspère les dirigeants blaugranas qui n’excluent pas de le transférer l’été prochain. Justement, dans le Mundo Deportivo du jour, on évoque un possible transfert en Angleterre, pour environ 100 millions d’euros. Liverpool et Arsenal seraient sur le coup.

Sa maison de Dortmund pose problème

Et comme si cela ne suffisait pas, dans le quotidien allemand Bild, on découvre qu’Ousmane Dembélé a laissé sa maison de Dortmund dans un sale état à son départ. Photos à l’appui, le journal allemand démontre que l’attaquant français est parti sans avoir vraiment fait le ménage. Le propriétaire de la maison veut même poursuivre Dembélé en justice. Espérons pour lui que la parenthèse équipe de France lui fera du bien...

Bataille Inter-Juve pour Rabiot-Martial

En Italie, le mercato fait encore la Une ce matin. Tuttosport nous apprend que l’Inter et la Juventus auraient les mêmes pistes et vont devoir batailler pour se les offrir. Parmi eux, on retrouve deux Français : Adrien Rabiot, à qui il ne reste plus que sept mois de contrat au PSG, et le Mancunien Anthony Martial, qui brille en ce moment avec les Red Devils. Depuis le début de la saison, l’attaquant de Manchester United a inscrit 7 buts en 14 matches, toutes compétitions confondues.