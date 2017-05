Et dans cette nouvelle édition, on revient sur les skills de Marc Bartra, vraiment de retour après l’attaque du car du Borussia Dortmund, une célébration complètement folle, des nouvelles de Ronaldo après un tennis, le tifo du Dinamo Bucarest ou encore Arturo Vidal et David Alaba qui fêtent le nouveau titre de champion du Bayern Munich.

On y retrouve aussi Schweinsteiger qui s’essaye au baseball, Pogba signant des autographes, un incroyable échange de la tête au ping-pong, Neymar effectuant un gage, un best-of des meilleurs actions individuelles sur Fifa ainsi que comme chaque semaine l’instant freestyle.

Vous allez pouvoir découvrir également les parodies sur la célébration de Cristiano Ronaldo après le match face à l’Atletico en Ligue des champions, un petit pont spectaculaire en futsal, un supporter de Malaga complètement fou, le blind-test des joueurs de l’OL, Neymar en génie dans une pub, Matuidi qui ne sait pas manger avec des baguettes, Balotelli qui clashe Kanye West et Kim Kardashian, un tour du monde raté et le soutien de Dante à Medhi Benatia avec Monaco-Juve.

Enfin dans la dernière partie, une fan de Messi à Madrid, Cristiano Ronaldo accueilli par sa famille après son triplé en Ligue des champions, Paul Pogba dans une fausse émission de télé organisée par ses coéquipiers et un amoureux des petits ponts en toute décontraction.