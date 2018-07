Pour CR7, c’est imminent !

La presse italienne ne parle plus que de l’arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juve. Pour La Gazzetta dello Sport, « ça peut le faire » car le Portugais a rompu avec le Real Madrid. Selon le Corriere dello Sport, le transfert devrait se faire dans ce mois de juillet. En Espagne, la presse va même plus loin, comme le journal As, d’après lequel le départ de Cristiano est imminent. Cela pourrait venir vraiment très rapidement puisque le club de la Vieille Dame souhaiterait présenter Ronaldo dès demain dans son stade.

Paulinho en Chine pour 50 M€ ?

Toujours en Espagne, on continue de parler mercato mais cette fois chez le FC Barcelone. En effet, les Blaugranas pourraient laisser filer Paulinho selon Sport. Ce dernier, présent à la Coupe du Monde avec le Brésil, pourrait prendre la direction de la Chine. D’après les informations du journal catalan, le joueur auriverde aurait donné son accord et le club barcelonais serait en mesure d’accepter une offre de 50 millions d’euros.

En France, la pression monte...

En France, tout le monde ne pense qu’à une seule chose : 16h. Et cela se ressent dans la presse française aujourd’hui... L’Équipe voit dans cette rencontre face à l’Uruguay « une voie céleste ». Le Parisien en demande « encore » tandis que le Sud Ouest demande à ce que l’équipe de France nous fasse « rêver ». « Patron, une demie » commande le journal L’Union. La Provence espère, de son côté, que les Bleus vont « mater » leur adversaire. Enfin, le Berry Républicain voit les Français enfiler leur « Bleus de chauffe ». Jeu de mot Ramucho !